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ABD ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor

ABD'de yaz saati uygulamasının başlamasıyla ABD ile Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalacak- Ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan Washington DC, New York gibi büyük kentlerinin Türkiye ile arasındaki saat farkı 8'den 7'ye inecek

10 Mart 2019 Pazar 00:01
ABD ve Türkiye arasındaki saat farkı 1 saat azalıyor

WASHINGTON (AA) - ABD'nin 10 Mart Pazar gününün ilk saatlerinde yaz saati uygulamasına geçecek olması sebebiyle Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat azalacak.

ABD'de ülke genelinde yarın yerel saatle 02.00'de saatler, 1 saat ileri alınacak ve böylece ülkenin "Doğu Yakası Zaman Dilimi"nde bulunan Washington DC, New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta ile Türkiye arasındaki saat farkı 8'den 7'ye inecek.

"Merkez Zaman Dilimi"ndeki Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis kentleri ile Türkiye arasındaki saat farkı da 9 yerine 8 olacak.

"Dağlık Zaman Dilimi"nde yer alan Albuquerque, Denver, Salt Lake City şehirleri ile Türkiye arasındaki saat farkı 10'dan 9'a düşecek.

"Pasifik Zaman Dilimi" kapsamındaki Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle kentleri ile Türkiye arasındaki fark ise 11'den 10 saate inecek.

ABD'nin Alaska eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı 12'den 11'e, Hawaii eyaleti ile Türkiye arasındaki saat farkı da 14'ten 13'e düşecek.

Söz konusu yeni saat farkları, ABD'de yaz saati uygulamasının sona ereceği 3 Kasım 2019'a kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 00:01
  1. ABD
  2. türkiye
  3. yaz saati uygulaması

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