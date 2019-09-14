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ABD ve Suudi Arabistan nükleer konusunu görüşecek

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, pazartesi Suudi mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Selman ile bir araya gelerek Suudi Arabistan'ın nükleer reaktör inşa etme planını görüşeceklerini açıkladı- Perry, İran'ın petrol ihracatına yönelik kısıtlamaları sürdüreceklerini kaydetti

14 Eylül 2019 Cumartesi 00:04
ABD ve Suudi Arabistan nükleer konusunu görüşecek

WASHINGTON (AA) - ABD Enerji Bakanı Rick Perry, pazartesi Suudi mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Selman ile bir araya gelerek Suudi Arabistan'ın nükleer reaktör inşa etme planını görüşeceklerini açıkladı.

Bakan Perry, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı (IEA) Fatih Birol ile bugün bakanlıkta bir basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman ile pazartesi bir araya geleceğini belirten Perry, bu görüşmede Suudi Arabistan'ın nükleer reaktör inşa etme planının gündeme geleceğini kaydetti.

Perry, Suudi Arabistan ile ABD arasında herhangi bir nükleer anlaşma imzalanmadan önce karşı tarafın "123 silahsızlandırma standartları" adı verilen kriterleri yerine getirme konusunda anlaşmaları gerektiğini vurguladı.

ABD'li bakan, Suudi mevkidaşıyla nerede görüşecekleri konusunda bir detay vermezken, bazı bakanlık yetkilileri, görüşmenin gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı toplantısında gerçekleşeceğini kaydetti.

- İran açıklaması

Perry, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda da İran'ın petrol ihracatına yönelik kısıtlamaları sürdüreceklerini vurgulayarak, "İran dünyada nasıl iyi bir vatandaş olmanın kurallarını biliyor. Eğer bunun sınırları dışında yaşamaya devam ederlerse ABD'nin onlara karşı çok güçlü ve sert bir çizgi izleyeceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, hafta başında uranyum üretme ve zenginleştirme konusunda ilerlemek istediklerini söylemişti.

Kral Abdullah Atom ve Yenilenebilir Enerji Şehri (KA-CARE) Başkanı Halid Sultan, ocakta 2 nükleer reaktör inşası için 5 ülkeden teklif aldıklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 00:04
  1. ABD
  2. Nükleer
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