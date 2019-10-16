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ABD ve Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD'ye ait hava aracı Amerikan askerlerine yaklaşan Suriye Milli Ordusu güçlerini dağıtmak için gövde gösterisinde bulundu.

16 Ekim 2019 Çarşamba 01:10
ABD ve Suriye Milli Ordusu arasında tehlikeli yakınlaşma

ABD'ye ait bir hava aracının Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu güçlerini dağıtmak için güç gösterisinde bulunduğu belirtildi.

TSK'nın Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı sürerken, ABD askerlerinin Donald Trump'ın kararı doğrultusunda bölgeden çekiliş süreci devam ediyor. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili, ABD uçaklarının ABD askerlerine yakın bir konumda yer alan Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu güçlerine 'güç gösterisi' yaptığını bildirdi. Yetkiliye göre olayın hangi bölgede yaşandığına dair herhangi bir bilgi vermedi.

ABD'li yetkili, Ankara'yı ateşkese varıp harekatı durdurmaya ikna edebilmek için daha fazla yaptırım uygulamakla da tehdit etmişti.

Ne olmuştu?

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. güne girildi. Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 olarak açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı'nın 7'inci gününde, gözler Fırat'ın batısındaki Münbiç'e çevrildi. Resulayn'da şehir merkezlerine girilmesinin ardından, gözler şimdi Menbiç'te.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 01:10
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Suriye Milli Ordusu

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