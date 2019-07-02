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ABD ve Rusya'da dikkat çeken 'acil durum' hareketliliği!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'Washington'da kalmasını gerektiren bir durumun ortaya çıkmasıyla' birlikte seyahat planını iptal ederek Beyaz Saray'a döndü. Eş zamanlı olarak Putin'in de bütün programlarını iptal edip Savunma Bakanı Şoygu ile görüşmesi, sosyal medyada çeşitli iddiaların dolaşıma girmesine sebep olmuştu.

02 Temmuz 2019 Salı 20:06
ABD ve Rusya'da dikkat çeken 'acil durum' hareketliliği!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.

Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.

New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti.

Putin de tüm programlarını iptal etti

Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı. Rus basını görüşmenin 14 denizcinin öldüğü denizaltı yangını ile ilgili olduğunu belirtirken, görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 20:06
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