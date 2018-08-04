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ABD ve Rusya Suriye konusunda anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'a iki ülke arasındaki gizli hat üzerinden mektup gönderdiği haberlerini doğruladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:13
ABD ve Rusya Suriye konusunda anlaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’un, ABD Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’a gizli bir mektup gönderdiği yönündeki bilgilerin doğru olduğunu açıkladı. Bakanlık Gerasimov’un ABD’li meslektaşına gönderdiği mektubun içeriğinin Moskova ve Şam'ın Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için aldığı önlemler üzerine olduğunu belirtti.

Mektupta ayrıca Rus tarafının, ABD'nin kontrol ettiği Tanf bölgesinde bulunan Rukban Kampı’ndan mültecilere yönelik güvenlik teminatı verilmesine değinildi. Mültecilerin geri dönüşleri için gerekli koşulların oluşturulması konusunda Suriye makamlarıyla çalışmaya hazır olması konularının yer aldığı belirtildi. Bununla birlikte mektupta Rakun da dahil olmak üzere, insani yardımlar konusundaki koordinasyonun koordine edilmesi, Suriye'deki barışçıl bir yaşamın hızlı bir şekilde kurulması için diğer insani sorunlara değinilmesi ve mültecilerin kendi saflarına çekilmesi için teröristlerin girişimlerini etkisiz hale getirme önerileri kaydedildi.

Aynı zamanda Bakanlık yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki gizli bilgilerin tutulması ile alakadar "Gelecekte karşılıklı anlaşmaların ihlal edilmesini önlemek için Amerikan tarafının gerekli önlemleri alacağını umuyoruz" duyurusunu yaptı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 22:13
  1. Rusya
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Joseph Dunford

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  • alaettin alaettin 49 dk önce
    geleçekte neantlaşması orta doğudan ne bolustunuz
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