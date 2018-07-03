ABD ve Rusya ne planlıyor? Kirli 'PKK' pazarlığı

ABD ve Rusya arasında yapılan görüşmelerde, PKK/PYD’nin Suriye Ordusu’na katılması ele alınan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda, PKK/PYD terör örgütü, Afrin hezimeti sonrası Esed rejimi ile görüşme trafiğini sıklaştırarak ve Suriye ordusuna katılma hazırlığı yapıyor. Fıratın doğusunda bulunan örgütün hakimiyet sahasına rejim bayraklarının asılması, askerlik şubelerinin faaliyete geçirilmesi, kamu çalışanlarının Şam’dan atanması ve siyasi askeri ayrıcalıklar tanınarak PKK/PYD’nin Şam’a bağlanması konusunda görüşmeler devam ediyor.

PETROL BAKANI KÜRTLERDEN SEÇİLECEK

Irak’ta 2005 sonrası Peşmerge’nin Bağdat’a bağlı bölge gücü statüsü Suriye’nin doğusunda YPG/PKK terör örgütüne verilecek. PKK/PYD militanlarının maaşları Şam tarafından ödenecek. Geriye dönük olarak PKK/PYD saflarında savaşan militanlar askerlik yapmış sayılacak. Taraflar arasında varılan bir diğer mutabakat maddesi uyarınca PKK/PYD bölgelerinde eğitim dili Kürtçe ve Arapça olarak yeniden düzenlenecek. PKK/PYD ve Şam arasında yapılan görüşmelerde Suriye Petrol Bakanı’nın PKK’lı bir isim olması ve ABD’nin askerini varlığını koruması maddeleri de yer alıyor. Doğu’da PKK/PYD işgalinde olan bölgeler de petrol arama ve işletme hakları batılı şirketler tarafından yapılacak.

PKK ELEBAŞLARI ŞAM’DA

Aynı kapsamda Rusya’da Humus, Deir el Zor, Lazkiye ve Tartus’ta ki askeri varlığına ek olarak etkin olduğu bölgelerde ki petrol ve doğalgaz işletimi konusunda geniş yetkilere sahip ülke olacak. Esed yönetimi ile Şam’da devam eden görüşmeler, ABD’nin Suriye işgal sürecinin başladığı 2015’ten başlayarak özel eğitim süreçlerinden geçirdiği Kandil kadrosundan İlham Ahmed ve örgütün Suriye yapılanmasında bir numaralı isim olan Redur Halil tarafından yürütülüyor. Suriye Parlamentosundan Ömer Osi başkanlığında oluşturulan 9 kişilik heyet, Redur Halil ve İlham Ahmed’le devam eden görüşme trafiğinde aktif rol alıyor.

REJİM KAYNAKLARI DOĞRULADI

Zeytin Dalı Harekatı dönemi boyunca PKK’ya açık destek veren Esed yönetiminin Afrin sonrası sürdürdüğü görüşme trafiği rejim kaynakları tarafından da doğrulandı. Suriye’nin karakutusu ve Esed’in kuzeni olan Rami Mahluf’un patronu olduğu El Vatan gazetesi görüşmeler ve taraflar arasında mutabık kalınan bazı maddeleri yayınladı. El Vatan gazetesinde yayınlanan haberde görüşme trafiğinde önemli mesafenin kat edildiği belirtilirken Trump-Putin zirvesinin PKK-Esed ittifakı konusunda hayati önem taşıdığı vurgusu yapıldı.

TEMEL HEDEF TÜRKİYE’Yİ DURDURMAK

ABD’nin başta Rimeylan olmak üzere askeri varlığını koruma şartı taşıyan birleşme projesi Türkiye’nin öncelikle Münbiç ve Tel Abyat olmak üzere terör işgallerine son verme açıklama ve bu yönde attığı kararlı adımlara karşı geliştirildi. SMDK eski Üyelerinden Yasir Zakri, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede baba Esed tarafından başlatılan terör himaye misyonunun oğul Esed tarafından devam ettirildiğini söyledi. Rusya ve ABD’nin başta enerji paylaşımı olmak üzere İsrail’in güvenliğini merkeze alan konularda anlaştığını belirten Zakri, Tel Abyat, Munbiç ve Rakka’da terör elebaşısının posterleri ve PKK paçavralarının indirildiğini yakın dönemde Esed posterlerinin asılmaya başlanacağını ifade etti.

(Yeni Şafak)