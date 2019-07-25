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ABD ve Rusya arasında BM Kıbrıs Barış Gücü misyonu anlaşmazlığı

BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden ABD ve Rusya, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun görev süresinin yenilenmesine onay verse de Ada'da 50 yıldan fazla bulunan misyonun görevi konusunda görüş ayrılığı yaşıyor- ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter: - "Barış gücü misyonları siyasi süreci desteklemeli, aktif bir siyasi sürecin alternatifi olamazlar. ABD, Kıbrıs Konferansı'ndan sonraki iki yılda herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinin hayal kırıklığını yaşıyor ancak çözümün mümkün olduğuna da inanıyoruz"- Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy: - "Kıbrıs'taki BM barış gücü misyonu, Kıbrıslılara siyasi baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmamalı. Misyonun amacı güvenliği sağlamak ve tampon bölgedeki ihlalleri gözlemlemek"

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:53
ABD ve Rusya arasında BM Kıbrıs Barış Gücü misyonu anlaşmazlığı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu'nun (UNFICYP) siyasi süreci desteklemesi gerektiğini ve siyasi sürecin bir alternatifi olamayacağını, Rusya ise Ada'daki Barış Gücü misyonunun görevinin güvenliği sağlamak olduğunu ve siyasi bir baskı aracı olarak kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), UNFICYP'nin görev süresini 6 ay daha uzattı.

BMGK'nin daimi üyelerinden ABD ve Rusya, UNFICYP'in görev süresinin yenilenmesine onay verse de Kıbrıs'ta 50 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren Barış Gücü misyonunun görevi konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Rodney Hunter, 15 üyeli konseyin, misyonun görev süresinin yenilenmesini oy birliğiyle kabul etmesinin ardından yaptığı konuşmada, ''Barış Gücü misyonları siyasi süreci desteklemeli, aktif bir siyasi sürecin alternatifi olamazlar. ABD, Kıbrıs Konferansı'ndan sonraki iki yılda herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinin hayal kırıklığını yaşıyor ancak çözümün mümkün olduğuna da inanıyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy ise taraflara çözüm konusunda zaman çizelgesi dayatılmaması ve Barış Gücü misyonunda değişlik yapılmaması gerektiğine vurgu yaparak, ''Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonu, Kıbrıslılara siyasi baskı uygulamak için bir araç olarak kullanılmamalı. Misyonun amacı güvenliği sağlamak ve tampon bölgedeki ihlalleri gözlemlemek.'' ifadelerini kullandı.

Polyanskiy ayrıca, Kıbrıs'taki garantör ülke Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın sürece dahil olmasının Kıbrıs'ta tarafların bağımsız bir çözüm bulmasına yardımcı olmadığını savundu.

Ada'da 1964'ten beri bulunan UNFICYP'nin görev süresi her 6 ayda bir uzatılıyor.

BM Barış Gücü misyonlarının sayısının ve bütçesinin azaltılmasını planlayan ABD, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunda da reform yapılmasını talep etmiş ve misyondaki Barış Gücü askerlerinin sayısının azaltılmasını istemişti.

Diplomatik kaynaklar ise İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in bu seçeneğe sıcak bakmadığını söylüyor.

- En uzun süre faaliyet gösteren Barış Gücü misyonu

BM'nin en uzun süreli faaliyette bulunan Barış Gücü misyonlarından biri olan UNFICYP'de bin 21 kişi görev yapıyor. Bunlar arasında 150 sivil, 750 kişiden oluşan askeri birlik ve 52 kurmay bulunuyor.

Misyonun 55 milyon 152 bin dolarlık bütçesinin üçte birini Güney Kıbrıs yönetimi karşılıyor. Yunanistan'ın her yıl 6,5 milyon dolar katkıda bulunduğu bütçenin geri kalanı ise BM tarafından karşılanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:53
  1. ABD
  2. BM barış gücü misyonu
  3. Kıbrıs
  4. Rusya

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