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ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası Suriye haritası yeniden şekillendi

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan 'Güvenli Bölge' için Ankara ABD'den sonra Rusya ile de mutabakata vardı.Türkiye, bu anlaşmalar sonrasında 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine güvenli bölge tezini kabul ettirerek Suriye sınırında 400 kilometrelik güvenli bölgeye sahip oldu.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:45
ABD ve Rusya anlaşmaları sonrası Suriye haritası yeniden şekillendi

ABD ile yapılan görüşme sonrası Türkiye, Suriye'deki terör koridoru yerine oluşturulmasını öngördüğü güvenli bölge tezini harekatın başlamasından itibaren geçen 14 günde ABD, Rusya, İran ve Suriye rejimine kabul ettirmiş oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müdahalesinde son aşama da Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında yapılan görüşmelerle gerçekleşti. 9 Ekim 2019'da başlayan harekat sonrasında önce ABD ardından Rusya ile yapılan görüşmelerde, terör örgütü YPG/ PKK'nın güvenli bölge dışına çıkartılması kararlaştırıldı.

Tel abyad ve Rasulayn Türkiye'nin kontrolünde olacak

Fırat'ın batısında halen PKK/YPG'nin bulunduğu Münbiç ve Tel Rıfat konusunda uzlaşma sağlandı. Teröristler bu bölgelerden silahları ile birlikte ayrılacak. Teröristler, 29 Ekim Salı günü saat 18.00'e kadar bölgeyi terk edecek. Böylece Fırat'ın batı yakasında terörist kalmayacak. Fırat'ın doğusunda ise Tel Abyad ile Rasulayn ilçeleri dahil, Barış Pınarı Harekatı ile kontrolü sağlanan alanların dışında kalan bölgeler için anlaşma sağlandı.

Sınırdan 10 kilometre derinliğe kadar olan bölgede Türk-Rus ortak devriyesi yapılacak. Bu alanın altında bulunan 20 kilometre derinlikten PKK/YPG silahları ile birlikte ayrılacak. Bu bölgelere Rus askeri polisi ve Suriye muhafızları girecek.

Terör örgütü YPG'ye 150 saat süre tanındı

Türkiye, ABD ile 120 km için anlaştı ve Tel Abyad - Rasulayn bölgesinde güvenli bölge oluşturuldu. ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK'ya belirlenen güvenli bölge dışına çıkması için 120 saat süre tanınmıştı. Rusya ile yapılan görüşmede genişletilen güvenli bölge alanıyla beraber terör örgütünün bölgeyi terk etmesi için tanınan süre de 150 saate çıkartıldı.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin arasında gerçekleştirilen zirvede ise, YPG/PKK'nin Menbiç dahil (Kamışlı hariç) diğer bölgelerden çekileceği kararına varıldı.

Teröristlere verilen 120 saatlik süre doldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye verilen 120 saatlik sürenin sonuna gelindi.

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile anlaşma çerçevesinde YPG'li teröristlerin bölgeden çekilme süreciyle ilgili yaptığı açıklamada mutabakat çerçevesinde YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkarılmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği, bölgeden 136 aracın çıkış yaptığı belirtilmişti.

Bakanlık açıklamasında saat 22.00'den sonra karşılaşılan teröristlerin etkisiz hale getirileceği vurgulandı.

42 taciz atışı gerçekleşti

TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulduğu, YPG/PKK'lı teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" ifadesine yer verildi.

775 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 775 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Harekat bölgesinde 2 bin 200 kilometrekare alan kontrol altına alınırken bu kapsamda bugüne kadar 40 mayın, 222 el yapımı patlayıcı (EYP) etkisiz hale getirildi" denildi.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:45
  1. ABD
  2. terör örgütü YPG/PKK
  3. Barış Pınarı Harekatı

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