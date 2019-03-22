0553 313 94 23

ABD ve PKK Deyrizor'da katliam yapıyor! Diri diri gömdüler

ABD ve terör örgütü PKK, Deyrizor’un Bagoz bölgesinde akıl almaz bir vahşet uyguluyor. Kampta toplanıp katledilen 300’den fazla sivil kepçelerle açılan çukurlara dolduruldu. Bombardımanda yaralanan 40’tan fazla kişi ise canlı canlı toprağa gömüldü. Bagoz’da son 10 günde 2 bin, 1 ay içindeyse 6 bin kişinin katledildiği belirtiliyor.

22 Mart 2019 Cuma 07:32
ABD ve PKK Deyrizor'da katliam yapıyor! Diri diri gömdüler

Rakka’yı DEAŞ’la mücadele bahanesiyle yerle bir edip binlerce insanı öldüren ABD ve PKK, aynı vahşeti şimdi de Deyrizor’da sergiliyor. Bagoz’dan tahliye edilen sivilleri kamplarda bombalayarak öldüren ABD ve PKK, 300’den fazla cesedi önceki gece kepçelerle gömdü. Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. Bombardımandan yaralı halde kurtulan 40’tan fazla sivil diri diri toprağa gömüldü.

200’e yakın sivil katledildi

Kamplarda halen toprağa verilmeyi bekleyen çok sayıda parçalanmış ceset olduğu belirtiliyor. ABD katliamından kurtulanlar da terör örgütü PKK’nın kurşunlarına hedef oluyor. Sadece Fırat’ın kıyısında bombardımandan kaçmaya çalışan 200’e yakın sivil, yaylım ateşine tutularak katledildi.

Bir ayda 6 bin kişi, şehitlerin 900’ü çocuk

Bagoz’da son 10 gün içerisinde 2 bin, 1 aylık zaman diliminde ise 6 bini aşkın Müslüman katledildi. Ölenlerin büyük çoğunluğu, atılan fosfor bombalarıyla yanarak can verdi. Cesetlerin üzerinde dumanların tüttüğü saatlerde bölgedeki PKK’lılar ise ateş yakarak Nevruz kutlaması yaptı. Eşine az rastlanır bu pervasızlık hafızalardan asla silinmeyecek. Deyrizor’da faaliyet gösteren Hayat ve Adalet Derneği’nin Başkanı Celal Hamad, şehit edilenlerin 900’ünün çocuk olduğu bilgisini verdi. Hamad, katliama ilişkin Yeni Şafak’a şunları anlattı:

Keskin nişancılar vurdu

“PKK ve ABD, DEAŞ’ın 2,5 yıl hüküm sürdüğü bölgeye yönelik operasyon öncesi sivillerin tahliyesini sağlayacak kapı geçişlerini kapattı. DEAŞ’tan kaçmak isteyen yüzlerce insan, keskin nişancılar tarafından katledildi ve sivil geçişler engellendi. Hecin bölgesinde de PKK’nın katlettiği sivilleri gizlice gömdüğü toplu mezar alanları bulunuyor. Yüzlerce insan kamplarda kaybolan yakınlarını arıyor. 65-70 bin insan bölgeden sistemli bir şekilde sürgün edildi. Eli silahlı DEAŞ üyeleri ise bölgeden gizlice çıkarılarak ABD üslerine nakledildi.”

Suriye’nin Deyrizor kenti güneyindeki Bagoz’da sivilleri acımasızca katleden ABD ve PKK, vahşetin görüntüleri yayılınca propaganda mekanizmasını devreye soktu. Münbiç, Ayn-el Arab, Kamışlı, Ayn İsa ve Rasulayn gibi PKK işgalindeki bölgelerde ABD askerlerinin zorlu arazilerde Suriyeli çocukları kucağında taşırken çekilen görüntüleri servis edildi. Terör örgütü PKK da görüntülere kendi medya mecralarında aktif şekilde yer verdi. Bagoz’daki barbarlığın üzerini örtme amaçlı Hollywood taktiği birkaç gündür özenle yürütülüyor.

(Yeni Şafak)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 07:32
  1. abd
  2. pkk
  3. terör örgütü
  4. Deyrizor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "yeniden yapılanma" çabasına operasyon
    1. FETÖ'nün "yeniden yapılanma" çabasına..
    2. Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar..
    3. BEÜ öğrencileri, Prof. Dr. Zeki..
    4. Prof. Dr. Nevin Şanlıer’den sağlıklı..
    5. Ahlat ‘Sakin Şehir’ kabul edildi
    6. BEÜ öğrencileri ‘Güneydoğu Bölgesel..
    7. İlgezdilerin terör aşkı
    8. Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü..
    9. ABD ve PKK Deyrizor'da katliam yapıyor!
    10. Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri..
    11. Aykonut alanında yıkım çalışmalarına..
    12. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı..
    13. 22.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. Çin’de kimya tesisinde patlama: 44..
    15. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı..
    16. Aym’den 5 siyasi parti hakkında suç..
    17. Çin’deki kimya tesisinde patlamada ölü..
    18. EYP saldırılarını önlemek için..
    19. Merkel: Tüm senaryolara hazırız
    20. Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın: 1..
    21. Yeni Zelanda'da cuma ezanı canlı..
    22. Üzerinden çıkanlar şoke etti!..
    23. Akraba kavgası kanlı bitti
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet..
    25. AB ile İngiltere yeni Brexit..
    26. Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı..
    27. Bakan Soylu'dan flaş sözler: CHP'nin..
    28. Bakan Pakdemirli'den destek ödemesi..
    29. Türkiye'den Trump'ın açıklamalarına..
    30. Yeni Zellanda Dışişleri Bakanı..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!