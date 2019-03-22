ABD ve PKK Deyrizor'da katliam yapıyor! Diri diri gömdüler

Rakka’yı DEAŞ’la mücadele bahanesiyle yerle bir edip binlerce insanı öldüren ABD ve PKK, aynı vahşeti şimdi de Deyrizor’da sergiliyor. Bagoz’dan tahliye edilen sivilleri kamplarda bombalayarak öldüren ABD ve PKK, 300’den fazla cesedi önceki gece kepçelerle gömdü. Vahşet bununla da sınırlı kalmadı. Bombardımandan yaralı halde kurtulan 40’tan fazla sivil diri diri toprağa gömüldü.





200’e yakın sivil katledildi

Kamplarda halen toprağa verilmeyi bekleyen çok sayıda parçalanmış ceset olduğu belirtiliyor. ABD katliamından kurtulanlar da terör örgütü PKK’nın kurşunlarına hedef oluyor. Sadece Fırat’ın kıyısında bombardımandan kaçmaya çalışan 200’e yakın sivil, yaylım ateşine tutularak katledildi.



Bir ayda 6 bin kişi, şehitlerin 900’ü çocuk

Bagoz’da son 10 gün içerisinde 2 bin, 1 aylık zaman diliminde ise 6 bini aşkın Müslüman katledildi. Ölenlerin büyük çoğunluğu, atılan fosfor bombalarıyla yanarak can verdi. Cesetlerin üzerinde dumanların tüttüğü saatlerde bölgedeki PKK’lılar ise ateş yakarak Nevruz kutlaması yaptı. Eşine az rastlanır bu pervasızlık hafızalardan asla silinmeyecek. Deyrizor’da faaliyet gösteren Hayat ve Adalet Derneği’nin Başkanı Celal Hamad, şehit edilenlerin 900’ünün çocuk olduğu bilgisini verdi. Hamad, katliama ilişkin Yeni Şafak’a şunları anlattı:



Keskin nişancılar vurdu

“PKK ve ABD, DEAŞ’ın 2,5 yıl hüküm sürdüğü bölgeye yönelik operasyon öncesi sivillerin tahliyesini sağlayacak kapı geçişlerini kapattı. DEAŞ’tan kaçmak isteyen yüzlerce insan, keskin nişancılar tarafından katledildi ve sivil geçişler engellendi. Hecin bölgesinde de PKK’nın katlettiği sivilleri gizlice gömdüğü toplu mezar alanları bulunuyor. Yüzlerce insan kamplarda kaybolan yakınlarını arıyor. 65-70 bin insan bölgeden sistemli bir şekilde sürgün edildi. Eli silahlı DEAŞ üyeleri ise bölgeden gizlice çıkarılarak ABD üslerine nakledildi.”



Suriye’nin Deyrizor kenti güneyindeki Bagoz’da sivilleri acımasızca katleden ABD ve PKK, vahşetin görüntüleri yayılınca propaganda mekanizmasını devreye soktu. Münbiç, Ayn-el Arab, Kamışlı, Ayn İsa ve Rasulayn gibi PKK işgalindeki bölgelerde ABD askerlerinin zorlu arazilerde Suriyeli çocukları kucağında taşırken çekilen görüntüleri servis edildi. Terör örgütü PKK da görüntülere kendi medya mecralarında aktif şekilde yer verdi. Bagoz’daki barbarlığın üzerini örtme amaçlı Hollywood taktiği birkaç gündür özenle yürütülüyor.

(Yeni Şafak)