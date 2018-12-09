PKK, Suriye'de 500 binden fazla kişiyi yerinden sürgün etti!

ABD'nin havadan ve karadan silah yardımı yaptığı PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki bölgelerden 512 bin 708 Suriyeli, Türkiye'ye kaçtı. Ülkelerinden ayrılmak zorunda bırakılan Suriyeliler, DEAŞ'tan temizlenen topraklarına dönmek istediklerinde ise hep Amerika destekli PKK/PYD engeliyle karşılaştı. İç savaş nedeniyle 216 bin kişinin terk ettiği Cerablus ve Afrin bölgelerine ise Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile sağlanan huzur sonrası tersine göç yaşandı. Cerablus ve Afrin'e toplam 288 bin Suriyeli dönüş yaptı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin hangi bölgelerden geldiğine yönelik araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Katliamdan kaçtılar

Yaklaşık 8 yıldan beri (başlangıç 2011 Mart ayı) iç savaş cenderesi altında inleyen Suriye'den Türkiye'ye bugüne dek 3,5 milyonun üzerinde sığınmacı geldi. Suriyelilerin büyük kısmı, Beşar Esed'in zulmünden, işkencelerinden, bomba, füze, havan ve kurşunlarıyla kimyasal saldırılarından kaçarak ülkemize sığındı. Esed, iç savaşın devam ettiği 8 yıl boyunca sivil halka karşı defalarca kimyasal silah kullandı. Göç İdaresi verilerine göre Suriye rejiminin kontrolündeki Dera'dan 5 bin 489, Deyrizor'dan 111 bin 206, Hama'dan 109 bin 82, Humus'tan 77 bin 713, Lazkiye'den 49 bin 449, Şam'dan 90 bin 319, Şam kırsalından (Duma, Guta, Yermuk) 19 bin 244, Halep'ten 1 milyon 538 bin 385 olmak üzere toplamda 2 milyon 887 kişi Türkiye'ye geldi.

Çoğu geri dönemedi

Mülteci durumundaki Suriyeliler arasında, terör örgütü PKK/PYD zulmünden de kaçanların sayısı da hayli yüksek. Türkmenler ve Arapların yanısıra terör örgütünün savunduğunu iddia ettiği Kürtler de PKK/PYD teröründen kaçtı. Bölgede ABD eliyle ve DEAŞ bahanesiyle etnik dizayn yapan Suriye PKK'sı, evlerinden ayrılan insanların geri dönüşüne de izin vermedi. Suriyeliler, memleketleri DEAŞ'tan temizlenmiş olsa da yaşadıkları topraklara bir türlü dönemedi. Halen de Amerika, halkın bölgeye dönmesine yönelik bir adım atmış değil. Üstelik sınıra 2 kilometre uzaklıktaki gözlem noktalarıyla adeta geri dönüşlerin önüne set çekmeye çalışıyor. Terör örgütünün kontrolündeki bölgelere havadan cephane indiren Amerikan ordusu, teröristlere karadan da silah yardımı yapıyor. Karadan yapılan yardımın boyutu 20 bin TIR'ı buldu.

512 bin 708 kişi operasyon bekliyor

Suriye PKK'sı işgali altında bulunan Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinden 38 bin 314, Haseke merkezden 60 bin 254, diğer yerlerden (Tel Abyad, Dirbesiye, Ras'ul Ayn) 109 bin 264 olmak üzere toplamda 207 bin 832 Suriyeli kaçarak Türkiye'ye sığındı. Bunun yanında yine PKK işgalindeki Rakka'dan 141 bin 903, Ayn el-Arab'dan 128 bin 121, Münbiç'ten ise 34 bin 852 kişi soluğu Türkiye'de aldı. Böylece PKK/PYD kontrolündeki bölgelerden terör örgütünün zulmü nedeniyle kaçıp ülkemize gelen kişi sayısı toplamda 512 bin 708'e ulaştı. Yarım milyonu aşkın Suriyeli şimdi, Fırat doğusu ile Münbiç'in teröristlerden temizlenmesini bekliyor. Bu da ancak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ortaklaşa operasyonlarıyla mümkün olacak.

Halep düğümü çözüm bekliyor

Türkiye’ye en büyük göç, Suriye’nin ikinci en büyük kenti Halep’ten yaşandı. Savaş boyunca buradan 1 milyon 538 bin 385 kişi kaçtı. Savaş öncesi Suriye’nin ticari başkenti olarak gösterilen Halep’te çözüm bulunması halinde mülteci sorununun büyük ölçüde biteceği ifade ediliyor. Kadim kentin çok büyük bir kısmı, Esed bombardımanı nedeniyle harap olmuş durumda. Şehrin yeniden yaşanabilir hale getirilebilmesi için çok büyük altyapı ve imar yatırımları gerekiyor.

İki harekât çarpıcı sonuç

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları öncesinde Afrin’den 47 bin 661, Cerablus’tan 12 bin 172, Azez’den 93 bin 494, Bab’dan 63 bin 388 olmak üzere toplamda 216 bin 715 Suriyeli zulümden ve savaştan kaçarak Türkiye’ye gelmişti. Türkiye’nin başarılı iki operasyonu sonrasında 288 bin kişi bu bölgelere geri dönüş yaptı. Ülkemizde yaşayan İdliblilerin sayısının ise 190 bin 291 olduğu öğrenildi.

Amerika yüzünden bu kış da çadırdalar

Türkiye, Afrin operasyondan sonra Münbiç’i de PKK/PYD terör örgütünden temizlemeyi planlıyor. Şuan terör örgütünün kontrolündeki Münbiç’ten 34 bin 852 sivil Türkiye’ye sığındı. Türkiye, Amerika ile diplomatik görüşmelerini sürdürüyor. Türkiye’ye sığınan Münbiçliler, topraklarına dönmek için PKK/PYD’nin bölgeden çıkmasını bekliyor. Gerek Fırat’ın doğusunda gerekse Münbiç’ten kaçan halk, eğer Amerika bölücü planlarına devam ederse bu kışı da çadırlarda geçirmek zorunda kalacak.

(Yeni Şafak)