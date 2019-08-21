0553 313 94 23

ABD ve Orta Asya ülkeleri arasında C5+1 formatlı toplantı

ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki toplantıda, ekonomi, Afganistan'da barış ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması konuları tartışıldı- Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov:- "C5+1 formatı, bölgemizde güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:23
ABD ve Orta Asya ülkeleri arasında C5+1 formatlı toplantı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, "(ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki) C5+1 formatı, bölgemizde güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, ABD'nin Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini öngören C5+1 formatlı toplantı yapıldı.

Atamkulov'un ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Gengiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığında siyasi konulardan sorumlu Müsteşar David Hale katıldı.

Toplantının gündemini ekonomi, güvenlik ve ortaklığı destekleme, Afganistan'da barış, Orta Asya'da güvenliğin sağlanması konuları oluşturdu.

Atamkulov, konuşmasında, Orta Asya'nın yeniden canlanma dönemini yaşadığını belirterek, "Son yıllarda Kazakistan'ın Özbekistan ile iş birliğinde önemli ilerleme kaydedildi. Bu yıl, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Taşkent'e ilk resmi ziyareti gerçekleşti. Karşılıklı ticaretin 2020'ye kadar 5 milyar dolara artırılması hedefi yoğun şekilde uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ile iş birliğinin güçlendiğine işaret eden Atamkulov, Cumhurbaşkanı Tokayev'in sonbaharda Bişkek'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

- "C5+1 formatı önemli bir araçtır"

Atamkulov, Kazakistan ile Tacikistan arasında verimli iş birliğinin geliştiğini söyleyerek, "Bu yıl haziranda Duşanbe'de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde liderlerimiz çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Ülkesinin, Türkmenistan ile planlı iş birliği yaptığını dile getiren Atamkulov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in iki kere Türkmenistan'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Atamkulov, ABD ile geniş stratejik ortaklığın geliştirilmesine öncelik verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ABD ile diyalog, geniş stratejik ortaklık çerçevesinde bölgesel güvenlik konusuna büyük önem veriyor. Bölgesel güvenlik, ikili diplomasi ve uluslararası ortaklık olmadan düşünülemez. Bu nedenle C5+1 formatı, bölgemizde güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır."

C5+1 formatı, Orta Asya'nın beş ülkesiyle ABD arasında ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği mekanizması olarak biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:23
  1. ABD
  2. C5
  3. Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov
  4. Orta Asya ülkeleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor
    1. ESBALDER Başkanı Demirtaş teşekkür..
    2. Beşiktaş’ta Oğuzhan Akgün..
    3. İyi Parti’nin belediye başkan adayı..
    4. KidZania 100 binden fazla çocuğu..
    5. Başkan Dutlulu maaşıyla 30 öğrenciye..
    6. Göztepe, Beşiktaş maçının..
    7. Sanat güneşi doğmak için 45 yıldır..
    8. AİHM'den skandal karar! Türkiye'ye..
    9. Galatasaray’da Arapovic sakatlandı
    10. Üreter taşı nedir? Üreter taşı..
    11. Tanju Çolak: "Galatasaray’da oynanan..
    12. Gereken yapıldı çok şükür!..
    13. Vodafone'a geçmek şimdi çok daha dijital
    14. Duygulandıran reçete için teşekkür
    15. Şehzadeler Belediyesi geleneksel el..
    16. Uruguay Devlet Başkanı kansere..
    17. Başkan Büyükakın, Karamürselli..
    18. Avrupa Şampiyonası öncesi son kamp..
    19. Bafra’da 16. Sünnet Şöleni
    20. Toroslar’da ulaşıma konfor
    21. Red Bull Car Park Drift Dünya Finaline..
    22. Keşan’da korkutan baca yangını
    23. İzmir’de yapı ruhsatı verilen..
    24. Beşiktaş, genç oyuncusu Oğuzhan..
    25. Rüya gibi bir otoyolu yapanlardan..
    26. Voleybolda yeni sezon fikstürleri..
    27. İstanbul'da beklenen yağış başladı!
    28. Fidye yazılımı sürümleri iki kat arttı
    29. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    30. Antik dönemin izlerini taşıyan..
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Mehmet Ağar'dan dikkat çeken kayyım açıklaması! 'Bunu yaparsanız...'
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!
    Beyaz eşya servisleri de mağdur!