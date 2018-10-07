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ABD ve Kuzey Kore arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir görüşme gerçekleştirdi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:13
ABD ve Kuzey Kore arasında kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Pyongyang'ta Kuzey Kore lideri Kim ile görüştüğünü belirterek, Singapur Zirvesi'nde varılan anlaşmalar üzerinde ilerlemeye devam ettiklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından Seul'e geçti

Kuzey Kore ziyaretinin iyi geçtiğini belirten Pompeo, Pyongyang ziyaretini tamamladıktan sonra Güney Kore'nin başkenti Seul'a geçti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Tokyo'da Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından kabul edilmiş, diğer yetkililerle görüşmüştü. Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pompeo ve Abe'nin, Kuzey Kore nükleer silahlardan vazgeçene kadar Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının uygulanması gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikinci bir zirvenin yakında yapılacağını söylemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 13:13
  1. Mike Pompeo
  2. Pyongyang
  3. ABD
  4. Kuzey Kore

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