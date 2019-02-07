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"ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor"

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez:- "ABD ve Kolombiya'nın fiili güçleri Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor"

07 Şubat 2019 Perşembe 23:10
"ABD ve Kolombiya Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor"

BUENOS AIRES (AA) - Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, "ABD ve Kolombiya'nın fiili güçleri Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor." dedi.

Rodriguez, Venezuela Başkanlık Sarayı Miraflores'de düzenlediği basın toplantısında, 31 Ocak'ta tutuklanan eski Albay Oswaldo Valentin Garcia Palomo'nun, Venezuela'da yapmayı planladığı askeri darbenin ABD ve Kolombiya hükümetleri tarafından desteklendiğini açıkladı.

Rodriguez, savcılık izniyle Palomo'nun itiraflarının olduğu bazı görüntüleri izletti. Görüntülerde, Palomo'nun, Venezuela'da askeri darbe planladığını itiraf ettiği görülüyor.

Görüntülerde, Palomo, Kolombiya'da kendisini destekleyen bir CIA ajanı ve Kolombiya polisiyle buluştuğunu, bu kişilerin bağlantı işlerini yaptıklarını ve Venezuela'da askeri operasyon gerçekleştirmeyi planladıklarını söylüyor.

Rodriguez, ABD ve Kolombiya hükümetlerinin Mayıs 2018'deki seçim döneminde de Venezuela'da darbe girişiminde bulunduklarını hatırlatarak, ocak ayındaki darbe girişiminin de başarısız olduğunu söyledi.

Ağustosta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya drone kullanılarak girişilen suikastın planlamasının Kolombiya'da yapıldığını ileri süren Rodriguez, "ABD ve Kolombiya'nın fiili güçleri Venezuela'da darbe eylemlerini destekliyor." ifadesini kullandı.

Rodriguez, Palomo'ya yönelik yürütülen operasyonlarda birçok cephane, silah, kurşun geçirmez yelek, uydu telefonları, istihbarat kimlik kartları ve gazeteci kimliklerinin ele geçirildiğini aktararak, cephanelerin fotoğraflarını basın toplantısı sırasında gösterdi.

Palomo'nun askeri darbeyi Kolombiya'nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde planladığı bilgisini de paylaşan Rodriguez, Venezuela hükümetinin Interpol'e Palomo'nun yakalanması için birçok kez başvurmasına rağmen, eski albayın defalarca Miami'ye gittiğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 23:10
  1. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez
  2. Venezuela'da askeri darbe

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