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ABD kuklası Bin Selman'dan Mahmud Abbas'a 10 milyar dolarlık rüşvet teklifi

Suudi Arabistan'ın ABD kuklası Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 'Yüzyılın Anlaşması'adı altında hazırlanan kirli tezgahı kabul etmesi için Filistin lideri Mahmut Abbas'a 10 milyar dolar teklif ettiği ancak ret cevap aldığı bildirildi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:11
ABD kuklası Bin Selman'dan Mahmud Abbas'a 10 milyar dolarlık rüşvet teklifi

İşgalci İsrail merkezli yayın yapan Jerusalem Post haber sitesinin Lübnan basınına dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistin lideri Mahmut Abbas'a "Yüzyılın Anlaşmasını" kabul etmesi için 10 milyar dolar teklifte bulundu.

Tezgahı Ramazan Ayında açıklayacak

Henüz detayları açıklanmayan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Kushner'ın yürüttüğü "Yüzyılın Anlaşması" planının Ramazan Ayı'ndan sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Ortaya çıkan iddiaya göre,Muhammed bin Selman ve Mahmud Abbas arasında gerçekleşen görüşmede, Filistin hükümetinin yıllık 1 milyar dolarlık masraflarının olduğunu öğrenen İbn Selman, anlaşmayı kabul etmesi durumunda Mahmud Abbas'a 10 yıl için 10 milyar dolar teklifte bulundu.

Filistin lideri Mahmut Abbas ise, "Siyasi kariyerim sona erer." düşüncesi ile İbn Selman'ın teklifini reddetti.

Ürdünlü kaynaklara dayandırılan haberin devamında ise, Mahmud Abbas'ın danışmanı Mahmut Habbas'ın, Filistinli lider Mahmut Abbas'ı eleştirdiği belirtilerek, "Mahmut Abbas, Mısır'a, ABD'lilere, Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok fazla güveniyor ve bu durum endişe verici." ifadelerine yer verdiği iddia edildi.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:11
  1. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Mahmud Abbas

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