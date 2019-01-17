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ABD ve İngiltere kimlik kartlarıyla geziyordu! O kişinin Türk olduğu iddia edildi

Yanında taşıdığı David Rots Uluxan adına düzenlenmiş sahte kimlik kartlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirtilen kişinin gerçekte bir Türk olduğu öne sürüldü.

17 Ocak 2019 Perşembe 00:25
ABD ve İngiltere kimlik kartlarıyla geziyordu! O kişinin Türk olduğu iddia edildi

Yanında taşıdığı sahte ABD ve İngiltere kimlik kartlarıyla defalarca dolandırıcılık yaptığı belirtilen kişinin gerçekte Ümit Akay adlı bir Türk olduğu iddia edildi.

Akit İhbar Hattı'na gönderilen bir mesajda, David Rots Uluxan adına düzenlenmiş sahte kimlikler taşıyan ve bu yolla birçok dolandırıcılık olaylarına karıştığı iddia edilen kişiye ait olduğu belirtilen bir doktor raporu paylaşıldı.

Şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını da taklit ettiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 00:25
  1. David Rots Uluxan
  2. dolandırıcılık

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