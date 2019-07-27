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ABD ve Guatemala arasında göçmen anlaşması imzalandı

ABD ile Guatemala, Orta Amerika'dan ABD'ye iltica edenlerin sayısını azaltması beklenen anlaşma imzaladı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
ABD ve Guatemala arasında göçmen anlaşması imzalandı

Washington yönetimi ile Guatemala birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından iki ülke, Salvador ve Honduras dahil Orta Amerika'dan iltica için ABD'ye giderken Guatemala'dan geçen kişilerin burada kalmasını öngören bir "güvenli üçüncü ülke" anlaşması imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, anlaşmanın, mültecilerin güvenliğini sağlayacağını ve insan kaçakçılarını devreden çıkaracağını belirtti.

Anlaşmanın, ABD'ye iltica edenlerin sayısını azaltacağı belirtilse de uygulanma şekline dair detaylar henüz paylaşılmadı.

İki ülke arasında uzun süredir söz konusu anlaşmanın müzakereleri sürüyordu. Trump, çarşamba günü anlaşmaya varılmazsa Guatemala'ya gümrük vergisi koyma tehdidinde bulunmuştu.

"Ya gümrük vergisi koyacağız ya da başka bir şey yapacağız. Guatemala'ya yönelik çok sert şeyler düşünüyoruz." diyen Trump, anlaşmanın imzalanmasının ardından Guatemala hükümetinin ABD'nin dostu olduğunu söylemişti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Guatemala Parlamentosunda onaylanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 13:23
  1. ABD
  2. Guatemala
  3. Göçmen anlaşması

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