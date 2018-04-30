ABD ve Fransa'dan skandal YPG nöbeti
Mehmetçik'in başarılarından tedirgin olan ABD ve Fransa, sınıra asker göndererek kuklaları olan YPG'ye zarar gelmesin diye sınırda dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.30 Nisan 2018 Pazartesi 18:00
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı YPG'li teröristlere koruma sözü vermişti. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Menbiç'e 250 Fransız askeri gönderildi.
TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR
Bölgeye konuşlanan Fransız askerleri de Türkiye korkusundan, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.
KAYNAK: HABER7
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