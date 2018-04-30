Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD ve Fransa'dan skandal YPG nöbeti

Mehmetçik'in başarılarından tedirgin olan ABD ve Fransa, sınıra asker göndererek kuklaları olan YPG'ye zarar gelmesin diye sınırda dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 18:00
ABD ve Fransa'dan skandal YPG nöbeti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı YPG'li teröristlere koruma sözü vermişti. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Menbiç'e 250 Fransız askeri gönderildi.

TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Bölgeye konuşlanan Fransız askerleri de Türkiye korkusundan, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 18:00
  1. ABD
  2. Fransa
  3. Ypg
  4. menbiç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağmuru
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkış yağmuru
    2. Alanyaspor’da Fernandes şoku!
    3. Kore gazisi Ali Özmen son yolculuğuna..
    4. Hediye için 7 kilo altından yapılan..
    5. Süper Lig'de hafta kritik maçla..
    6. Aşiret liderlerinden sıcak karşılama..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    8. Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları..
    9. Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası..
    10. PYD/PKK üyesi, Suriye sınırında..
    11. Mardin'de yük boşaltan kamyonun kupa..
    12. Ağrı'da kamyonet ile TIR çarpıştı: 2..
    13. Anne babalar bu habere dikkat!..
    14. Motosiklet beton mikserinin altında..
    15. Eskişehir'de bir ilk! Devlet tüp bebek..
    16. Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
    17. Başarı hikayesiymiş... Yunanistan'a..
    18. ABD ve Fransa'dan skandal YPG nöbeti
    19. Moody's'ten ABD medyasına uyarı:..
    20. Bu 5 doğal aracı ile kilo verin
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Rezalet! Berat Kandili’nde içki ve bar tavsiye etti
    Rezalet! Berat Kandili’nde içki ve bar tavsiye etti
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi