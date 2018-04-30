ABD ve Fransa'dan skandal YPG nöbeti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı YPG'li teröristlere koruma sözü vermişti. Bu görüşmeden kısa bir süre sonra Menbiç'e 250 Fransız askeri gönderildi.

TERÖRİSTLER İÇİN NÖBET TUTUYORLAR

Bölgeye konuşlanan Fransız askerleri de Türkiye korkusundan, ABD askerleriyle birlikte dönüşümlü olarak sınırda teröristler için nöbet tutmaya başladı.

KAYNAK: HABER7