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Okur Postası 'ABD ve dostları nasıl bir Türkiye ister?'
Okur Postası

'ABD ve dostları nasıl bir Türkiye ister?'

Gazetemiz okurlarından Ali Lale, "ABD ve dostları nasıl bir Türkiye ister?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 19:08:00 -
'ABD ve dostları nasıl bir Türkiye ister?'

Aslında sağduyulu insanlarımızın bu başlığı okuyunca bence yazının ana fikrini anlamış olurlar.

Eski Türkiye’ye isterseniz bir göz atalım. Üniversitelerinde kan ve barut kokusu, aynı vatan evlatlarına değişik kültürleri enjekte ederek, bu kültürlerin verdiği öfke ve kin gençlerimizin gözlerini ve basiretini körelterek semt ayrımları ve sokak kavgalarından, insanların yaşam güvencesi olmayan her an bir kurşunla gitme ihtimali yüksek olan bir ülkeden söz ediyorum. Ülkenin tüm enerjisi; başörtü, sakal, irtica, laiklik tartışmalarında harcandı. Laikliği Müslümanların başında sallanan bir kılıç görevini gören bir ülkeden bahsediyorum. Bunların hepsi küresel güçlerin yerel yöneticilere verdiği görevlerdi. Gençlerimizi birbirlerinin azılı düşmanı haline getirmişlerdi. İnsanlar arasında; müsamaha, hoşgörü, hemşehrilik, insanlık, aynı inançtan kaynaklanan kardeşlik gibi kavramların hepsi raflara kaldırılmıştı. Kendi tarihine, kültürüne, inanç değerlerini hor gören ve onlara düşman olarak yetiştirilen bu gençlik; ülkenin gelişmesi için çaba yerine birbirine nasıl zarar verebilecek derdine düşürmüşlerdi. Yabancı istihbaratların cirit attığı bir ülke konumundaydık. Bizim istihbaratımız onların bir şubesi gibi çalıştırıyordu.

Çalışmayanlar da saf dışı ediliyordu. Ülke yöneticileri Türkiye aleyhine düzenlenen planlanan ve senaryoları uygulamakla görevlendirilmişlerdi.

Kısacası küresel güçlerin istediği şeyleri kültürel emperyalizmin onlara sağladığı bu kolaylıktan faydalanıyorlardı. Türkiye’yi istediği rotada yürütüyorlardı. Ülke yararına hiçbir zaman üretime geçilme fırsatı verilmedi. Kendi kuklalarıyla Türkiye’yi özünde koparılmış efendilerinden emir bekleyen köle zihniyetli insanları baş tacı etmişlerdi. Efendilerin gösterdiği kadar bilmek yeterli geliyordu. Almanya savaştan çıkınca kısa zamanda gelişti. Modern bir ülke haline geldi.

Müttefikimiz ABD eski Türkiye’yi kendine bağlı bir devletti. Yat yat, kalk kalktı. Onun dışında başka bir şey yoktu, tüm gelişmelere kapalı, ABD’ye ve yandaşlarına bir pazar ülkesi konumundaydı. İnancı olmayan bireylerden oluşan bir robot ülke olarak görmek isteyen ve bu şekle gelmesi için her türlü plan ve proje uygulamaktan çekinmeyen bir ülke durumundaydık. Hatta ABD tarım ürünlerinin Türkiye’de satılması için o ürünü aynısını Türkiye’de ektirmezdi. Ya da kota getirirdi. Kendi ülkende bile ne ekeceğini sana dikta eden böyle bir müttefikti. Bunları çoğumuz biliyor. Neden eski Türkiye’de bilim adamları yetişmiyordu? Ülke savunması için uçakları neden kendimiz yapamıyorduk? Savunma ve güvenliğimiz için neden silahları yapamıyorduk? Savaşlarda kara kuvvetlerinin en büyük gücü olan ağır silahları ve tankları neden yapılamıyordu? Çünkü Eski Türkiye’de küresel güçlerin emrinde çalışan bir hükümet vardı. Türkiye’nin menfaatine olan hiçbir faaliyete izin verilmezdi. Onların istediği Türkiye ölmeyen ama diri de olmayan hasta bir Türkiye istedikleri için bununla ilgili planlar ve projeler sürekli üretiyorlardı.

ABD eski Türkiye’yi istiyor. Bunun için kendine hizmete amade olanları da rahatlıkla Türkiye’de buluyor. Onun için kendi kendine soruyor? Ne soruyor? Güçlenen Türkiye’yi gücünü nasıl yok ederim. Nasıl zayıflatırım düşüncesiyle planlar yapmaya başlamaktadırlar.

Yerli işbirlikçilerine mesaj üstüne mesaj göndermeye meşguldür. Türk vatandaşı hiçbiri eski Türkiye konumuna geçmeyi değil ondan söz etmeyi bile istemez. Halk bu şekilde düşünüyor. İktidar heveslisi, kini, öfkesi basireti alınmış siyasetçiler ne düşünüyor bilemiyorum. Allah bu milleti kâfirlerin çizmesi altından ezdirmesin. Siyasetçilerimize feraset nasip etsin.

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