ABD ve Çin masaya oturuyor!

Çin ve ABD arasında başlayan ve dünyaya yayılan ticaret savaşlarında yumuşama sinyalleri gelmeye başladı. Devam etmesi halinde dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nı yüzde 1-3 arasında düşüreceği öngörülen ticaret savaşları ülkeleri oldukça korkutmuşa benziyor. Çünkü birçok büyük ülke birbirleriyle son haftalarda ticaret anlaşmaları imzalamaya başladı. Başrollerde ise Avrupa var. Bunun dışında filmin iki başrol oyuncusu Çin ve ABD masaya oturmaya hazırlanıyor. Çin hükümeti dün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Pekin'deki ticaret görüşmeleri teklifini memnuniyetle karşıladı. Pekin'deki ABD ile doğrudan ticaret görüşmelerinin 'hoş karşılanacağı' belirtildi.



LİSTELER KISALABİLİR



Bu iyi niyet göstergesi iki tarafın birbirine sert sözlerle yüklenmesinden sonra geldi. Birbirine milyarlarca dolarlık gümrük tarifeleri uygulayan ABD ve Çin'in vergi konulan malların listesini azaltabileceği belirtiliyor. Mnuchin ziyareti ile ilgili soruları yanıtlamazken anlaşmaya varacakları konusunda ise 'oldukça iyimserim' yorumunu yapmakla yetindi. Almanya'nın mühendislik ticaretinin kurumu olan VDMA'nın Başkanı Carl Martin Welcker de dün ABD'ye yeni AB ticaret anlaşması için çağrıda bulundu. Welcker yaptığı açıklamada, "Hiç kimse, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa gibi tüm tarafların kaybedeceği ticari anlaşmazlıkların tırmanmasından hoşnut olmaz" dedi.



"TRUMP'IN YANINDA OLMAYACAĞIZ"



Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire, ABD'nin Avrupa'ya yönelik çelik ve alüminyum vergisi üzerinden sürdürdüğü tehdidin ortadan kalkmaması durumunda, Çin'e karşı Washington yönetiminin kampanyasında yer almayacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği ve Meksika da geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi için anlaştı. Bu hamle, Trump'ın korumacı ticaret önlemlerine karşı bir mesaj olarak yorumlanmıştı.



JAPONYA DA VİTES BÜYÜTTÜ



Korumacılığa direnme yönünde adımlar atan ve ABD'ye Trans-Pasifik Ticaret Anlaşması'na tekrar katılma çağrısı yapan Japonya da yavaş yavaş vites değiştiriyor. Maliye Bakanı Taro Aso, içe dönük politikaların piyasaları istikrarsızlaştırıp hiçbir ülkeye faydası olmayacağını söyleyerek, korumacılığın küresel ekonomi üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda uyarı yaptı. Tokyo ayrıca, Washington ve G-20 ülkeleri arasında ortaya çıkan sürtüşmeyi de bitirmeye çalışıyor.Mark Zuckerberg, veri skandalı nedeniyle bu ay yaklaşık 100 kongre üyesi tarafından 10 saat ifade verdi ve sağ çıktı. Ancak Facebook'un CEO'su şimdi de yatırımcılar ile karşı karşıya gelecek. Yatırımcılara şirkete uğrattığı zararı açıklayacak. Facebook, ilk çeyrek bilançosunu yarın açıklayacak. Zuckerberg, daha sonra Cambridge Analytica veri skandalıyla alakalı ilk defa analistlerle bir telekonferans yapacak. Şirketin piyasa değeri milyarlarca dolar erirken, skandalın reklam gelirlerine etkisinin de 2 milyar dolar olacağı öngörülüyor.