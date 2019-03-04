Dengeleri değiştirebilir! "ABD ve Çin anlaşacak"

Wall Street Journal, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde sağlanan ilerleme dikkate alındığında ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 27 Mart civarında yapılacak bir zirvede resmi ticaret anlaşmasına varabileceklerini bildirdi.

ABD yaptırımları rahatlatacak

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre yapılacak anlaşma çerçevesinde Çin, ABD'nin tarımsal ürünlerine, kimyasallara ve otomobillere yönelik gümrük tarifelerini düşürecek, bunun karşılığında Washington da yaptırımları rahatlatacak.



WSJ'ye bilgi veren kaynaklar bazı zorlukların devam ettiği uyarısını tekraralarken, her iki ülke içinde de böyle bir anlaşmaya direnç olacağına işaret ettiler.



Yapılacak anlaşma çerçevesinde Çin, Houston merkezli Cheniere Energy'den 18 mliyar dolartutarında doğal gaz da alacak.