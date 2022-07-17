'ABD ve Batı dünyası, 2023'te Türkiye'de nasıl bir iktidar istiyor?'

Türkiye’de 2023’ün Haziran ayında yapılacak olan genel seçimler her ne kadar bazı vatandaşlarımız için rutin sıradan bir genel seçim gibi görünüyorsa da; maalesef işin perde gerisindeki gerçek manzara ve gelişmeleri kesinlikle öyle değil ve egemen güçler kendi çıkar ve menfaatleri için Türkiye’ye bir ders verip diz çöktürmek için bazı kesimler tarafından kirli ve sinsi senaryolar devreye sokulmak isteniyor..

Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi siyasi partiye mensup vatandaşları olursa olsun, 2023 genel seçimlerinin normal bir genel seçim olmakla birlikte, aslında ABD ve Batı Dünyası için bölgedeki, çıkar ve menfaatleri noktasında bir var olma ve yok olma mücadelesi olduğunu tüm milletimizin mutlaka bilmesi gerekiyor.

Ortadoğu ve Kafkaslar’da artık dengeler ABD ve Batı dünyasının lehine değil, artık aleyhine gelişmeye başlıyor ve bu başlangıcın lokomotif görevini ise, şu anda Türkiye, Rusya ve İran üstlenmiş olduğu manzarası açık bir şekilde görülmektedir..

Özellikle ülkemiz Türkiye artık 2002 öncesi gibi savunma alanında ABD’de Güneydoğu sınırımızda, PKK terörüne karşı kullanmak için bir SİHA isteyip alamayınca, ne yapalım öyle olsun, siz bilirsiniz deyip boynunu büken ve kaderine razı olan bir Türkiye değil, savunma sanayinde yerli ve milliliği % 20’den şu anda % 85’lere çıkarmış bir Türkiye ile karşı karşıyadır, ABD ve Batı dünyası..

Evet, ABD ve Batı dünyası Türkiye’de 80 yıl boyunca her alanda gelip geçen iktidarların iplerini bir şekilde ellerinde tutarak, babalarının çiftliği gibi soydukları Türkiye artık çok eskilerde kaldı ve Türkiye artık bölgede son 20 yılda asıl gücünü yavaş yavaş birçok alanda hisettirmeye başladı..

Türkiye savunma sanayinde gerçekleştirdiği büyük başarılarla, caydırıcı ve vurucu gücü ile büyük bir ivme kaydetti..

80 yıldır Türkiye ve Ortadoğu’yu istedikleri gibi yıllarca sömüren ABD ve Batı Dünyası, özellikle Türkiye’nin son 20 yılda savunmada ve dış ilişkilerde bölgede gösterdiği bu başarısından dolayı son derece rahatsızdır..

Çünkü son 20 yıldır iktidar olan Erdoğan hükümeti, onların asla ve asla istemediği bazı şeyleri yapınca; bu durum onların bütün plan ve projelerini bozdu.. 1948’de Filistin’i işgal eden terörist Siyonistler vasıtası ile İsrail devletini kurup adeta bir ileri karakol gibi Ortadoğu’nun göbeğine diken Amerika’nın son 40 yıldır beslediği PKK vasıtası ile İsrail’in Kürt devleti adı altında kurmak istediği büyük İsrail projesini engelleyen Erdoğan iktidarını elbette ki Amerika ve Batı Dünyası bağırlarına basacak değillerdi. Son 20 yılda Erdoğan’ın Balkanlar’da, Kafkaslar’da, Ortadoğu’da ve Afrika’da yaptığı görüşmeler ve çalışmalar, asla ve asla ABD ve Batının lehine değil, %100 aleyhine olan çalışmalardır.

Özellikle son yıllarda Erdoğan’ın Karadeniz’de, Akdeniz’de başlattığı enerji ve doğalgaz çalışmaları ve Libya ile yapılan bölgesel anlaşma, bölgede dengelerin artık Türkiye lehine değiştiğini ve böylesine güçlenmeye doğru giden bir Erdoğan iktidarı ve Erdoğan’ın 2023 seçimlerinden bir şekilde mutlaka yok edilmesi gerekiyor ABD ve Batıya göre..

İşte yukarıda söylemeye çalıştığımız bütün bu gerçekler çerçevesinde, ABD ve Batı Dünyası, Türkiye’de gelmiş geçmiş liderler ve iktidarlar gibi, Erdoğan’a diz çöktüremeyeceğini anlayınca; 15 Temmuz’da Fetöcü darbe ile devleti işgal edip Erdoğan’ı da Marmaris’te öldürerek amaçlarına ulaşmak istediler..

Fakat milletimiz Erdoğan’ın tek bir talimatı ile meydanlara çıkarak o gece bu ülkeyi bölünmekten kurtardı.,

Evet, ABD ve Batı Dünyası, Erdoğan’ın başında olduğu bir Türkiye’yi artık eskisi gibi sömüremeyeceklerini ve istedikleri gibi yönlendiremeyeceklerini anlayınca; Erdoğan’ın üzerini çizdiler..

Çünkü onlar, yine eskiden olduğu gibi onların her istediğine evet diyen ve Türkiye’yi istedikleri gibi sömürmelerine göz yumman ve asla İsrail’in bölgede kurmak istediği sinsi politikalarına karışmayan, gözyuman bir kukla lider ve kukla bir iktidar istiyorlar; sen halen anlamadın mı???