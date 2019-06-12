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PKK’dan yeni taktik! Parti kurdurdular

Suriye’de halkın canından bezdiren PKK, Arap aşiretlere şirin görünmek için yeni bir taktiğe soyundu. ABD destekli terör örgütü, Tayyar el Arab el Müstakil (Bağımsız Arap Hareketi) adıyla parti kuruyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 08:16
PKK’dan yeni taktik! Parti kurdurdular

Suriye’de halkın nefret kustuğu terör örgütü PKK, Arap aşiretlere şirin görünmek için yeni bir taktiğe soyundu. ABD destekli terör örgütü, ‘Bağımsız Arap Hareketi’ adıyla parti kuruyor. BAE ve Suud’un başındaki iki prensin de desteklediği projenin temel amacı, PKK/YPG’yi işgalci görüntüden kurtarmak.

Suriye kuzey ve doğusunda 40 bin kilometrekare genişliğindeki bir bölgeyi ABD desteğiyle işgal eden terör örgütü PKK/PYD/YPG, bazı Körfez ülkelerinin desteğiyle yeni bir korsan oluşum için harekete geçti. ABD ve müttefikleri Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan, PKK’ya Rakka merkezli bir parti kurduruyor. BAE Prensi Muhammed bin Zayed ile Suud Prensi Muhammed bin Selman tarafından doğrudan desteklenen proje doğrultusunda ‘Tayyar el Arab el Müstakil’ (Bağımsız Arap Hareketi) adında bir oluşum hayata geçirildi.

İlk toplantısını 29 Mart’ta yapan sözde partinin başkanlığına ise Muhammed el-Şakir isimli Rakkalı bir PKK işbirlikçisi getirildi. Partinin programını hazırlayan isim de tanıdık: BAE-Suud destekli Ahmed Carba. Korsan oluşumun resmen ilan edildiği 14 Mayıs’taki kongreye Carba da katıldı. Tüm giderleri BAE tarafından karşılanan organizasyon, bölgede ABD-PKK karşıtı Arapların teröristlere yönelik nefretini kırmayı amaçlıyor.

PKK arka planda

Durumu Yeni Şafak’a yorumlayan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Hammad, yeni partinin PKK’yı sahada meşrulaştırma amacından öte misyon taşımadığını söyledi. Hammad, “Mayıs ayı toplantısına katılan isimler arasında PKK elebaşılarından Salih Müslüm ve İlham Ahmed başta olmak üzere çok sayıda terörist vardı. Bu projede temel hedef PKK’nın işgalci görüntüsünden kurtarılmasıdır” dedi.

800 DEAŞ’lı sınırda

Bir yanda bölge aşiretlerini kullanmak için tabela parti kuran ABD-PKK cephesi, aynı zamanda Türkiye ve Fırat Kalkanı bölgesi sınırlarını DEAŞ’lı teröristlerle dolduruyor. PKK, aileleriyle birlikte yaklaşık 70 bin DEAŞ’lının bulunduğu Haseke’deki Hol Kampı’ndan ‘seçme militanları’ Türkiye sınırına gönderiyor. PKK kontrolündeki kampta geçtiğimiz ay seçilen 800 DEAŞ’lı, TSK-ÖSO bölgelerine sevk edildi. Hedef, bu DEAŞ’lıları sahte kimliklerle ÖSO bölgeleri ya da Türkiye’ye sızdırmak.

Sızmalar için öncelikli olarak 2 nokta belirlendi. Buna göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kişiler ilk olarak Tokhar’a yerleştiriliyor. Burada hazırlanan sahte kimliklerle Suriyeli mülteci niteliği kazandırılmaya çalışılan DEAŞ’lılar Münbiç çevresindeki Um Culud ve Avn Dadad sınır noktalarına gönderiliyor. Muhalif bölgelere sızdırılacak DEAŞ’lılara, yakalanmaları durumunda ‘PKK zulmünden kaçtıklarını’, ‘ÖSO bölgelerinde yaşamak istediklerini’ söylemeleri telkin ediliyor.

DEAŞ’lı teröristlere ayrıca Cerablus, Azez, Çobanbey, Afrin, İdlib ve Türkmendağı sınır hattını zorlayarak Türkiye’ye geçme talimatı da veriliyor. PKK, ÖSO bölgelerine geçirmeye çalıştığı DEAŞ’lılara sınır boyunda kaçakçılık yapan birçok ismin de irtibat numaralarını veriyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:16
  1. abd
  2. bae
  3. pkk
  4. Suriye
  5. terör örgütü PKK

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  • KocasolakKocasolak28 dk önce
    Bu prensler OLMASA bu işler bu hale gelmezdi, değilmi...............Yapılacak iş belli.

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