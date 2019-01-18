0553 313 94 23

"ABD ve Avrupa kara para aklamanın merkezidir"

Tahran Cuma İmamı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, FATF'ı eleştirerek ABD ve Avrupa'nın kara para aklamanın merkezi olduğunu ileri sürdü

18 Ocak 2019 Cuma 17:49
"ABD ve Avrupa kara para aklamanın merkezidir"

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhıdi Kirmani, İran meclisinin kısmen onayladığı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) uyumu öngören yasayı eleştirdi.

İran basınına göre, Kirmani cuma hutbesinde FATF'ın ABD tarafından yaptırımların uygulanması amacıyla oluşturulduğunu iddia etti.

Kirmani, şu ifadeleri kullandı:

"FATF'ı ABD oluşturdu ve FATF ile amaçlarını mali şeffaflık olduğunu açıkladı. Görünürde kara para ve terörizmle mücadele şeklinde oluşturulan FAFT aslında bir istihbarat mekanizması. Dünya'da ABD ve Avrupa kara para aklama olayının merkezidir." dedi.

FATF'ın asıl amacının; ABD'li bir yetkilinin "İran'ı darboğaza sokmak için FATF'a ihtiyaç var." şeklindeki ifadesiyle gün yüzüne çıktığını öne süren Kirmani, aynı yetkilinin FATF'ın, ABD'nin çeşitli akımlar karşısında galip gelmesi için oluşturulduğunu söylediğini iddia etti.

İran meclisi 7 Ekim'de 271 milletvekilinden 143’ünün olumlu oy vermesi sonucu FATF'ı onaylamıştı.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan tasarı, Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak meclise iade edilmişti. Meclis yasanın onayı için ısrar edince yasa, meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen anayasal bir kurum olan Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi'ne (DMTK) gönderilmişti. DMTK da 5 Ocak'ta yasanın bazı değişikliklerle onaylandığını açıklamıştı.

FATF, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:49
  1. ABD
  2. Ayetullah Muvahhıdi Kirmani
  3. iran
  4. kara para

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine gerekli karşılık verilmiştir."
    1. MSB "Afrin bölgesinde görev yapan..
    2. İsrail askerleri Gazze sınırında 11..
    3. Nihat Genç'ten, Kılıçdaroğlu ve CHP'ye..
    4. İstanbullular dikkat! Hayat durma..
    5. Hatalı sürücülere "havadan" ceza kesildi
    6. GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli FETÖ/PDY..
    7. Osmanlı hanedanı sürgününün son..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatör..
    9. Emin Erdoğan talimatı verdi!..
    10. Hatay'da karbonmonoksit zehirlenmesi:..
    11. Mersin'de askeri minibüs ile otomobil..
    12. Doğu Akdeniz'de kirli pazarlık!..
    13. "ABD ve Avrupa kara para aklamanın..
    14. TCMB'den zorunlu karşılık açıklaması:
    15. Bursa'da fuhuş operasyonu
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. Fransa İçişleri Bakanı'ndan "biber..
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun..
    19. Fenerbahçe'de 3 transferde sona gelindi
    20. Erzurumspor, Atiker Konyaspor maçına..
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Ruslardan alçak yalan! Türkiye'ye Münbiç iftirası
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    Tonlarca altın için geri sayım başladı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı
    ABD’nin derin devletinden Türk tanklarına Grozni tuzağı

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak