'ABD ve AB’ye tapanların bunları Bilmesinde fayda var!'

Müttefik kelimesi Türkçede yerleşik olarak sıkça kullanılan bir sözcüktür. TDK üzerinden anlamı ise işbirliği yapan kişiler ile beraber topluluklar olarak öne çıkar. Ancak halk arasından ziyade devletler için kullanılan bir kelimedir. Bu bağlamda bakıldığı zaman birbirleri ile müttefik olan devletler hemen hemen her konuda birbirleri ile işbirliği halinde olur ve birbirlerinin çıkarlarını gözetir. Zor zamanlarda birbirlerine destek olmak zorundadır. Bir ülke savunmasında eksiklerini gidermesi için katkı sunar. Ekonomik yönünde gelişmesini sağlamak için gerekli olan bilgi akışını ve maddi katkı sunar. Ülke güvenliği tehlike düştüğü anda müttefikleri tarafından istihbarat bilgileri olsun, savunma araç gereçleri olsun ve askeri konuda gerekli tüm katkıları sunabilmelidir. O ülkenin geçici ve uzun sürecek zor zaman ve şartlardan daha iyi bir duruma ulaşabilmesi için müttefikleri tarafından gerekli ihtiyaçları dikkate alarak ilişkiler yürütülmelidir. Müttefik olan devletler arasındaki ilişkiler bu minvalde olması beklenir.

Müttefik kelimesinin ne olduğu hakkında ve devletler arasındaki müttefiklik ilişkisi ile ilgili norm sayılabilecek iletişim boyutu hakkında biraz bilgi vermeye çalıştım. Gelelim Türkiye’nin müttefikleriyle olan iletişim ve ilişkisel boyutuna. Türkiye bugüne kadar en büyük zararı kendi müttefiklerinden görmüştür diyebiliriz. Daha doğrusu müttefiklerin bize reva gördüğü muameleyi düşmanlarımız bile yapmamıştır. Şöyle ki bu hükümetten önce Türkiye’nin siyasi iktidarları hiçbir zaman muktedir olmamışlardı. Ülkemizi ilgilendiren durum ve olaylara, Muktedir olan ABD ve ortaklarıydı. Çünkü yönetim bunlardan bağımsız hareket edemiyorlardı.

Türkiye’nin ABD ve AB ülkelerin pazarı olması için birçok sanayi ürünlerine kota getirmişti. Nedeni ise kendilerinin yetiştirdikleri ürünlerini tüketilmesi ve satışı için tüketici bir toplum gerekiyordu, yani ürünlerinin satışını yapabilecek bir pazarı olmalıydı. Soruyorum sizce bugüne kadar Türkiye’de neden savunma sanayii ve diğer sanayi kolları yeterince gelişmedi? Çünkü müttefik dediğimiz ülkeler bir gölge gibi siyasi iktidarın tüm çalışmalarını kontrol altına alıyordu. Hani bunlar kendi ortaklarına; siyasi, ekonomi ve sosyal alanlarına katkı sunuyorlardı! Bunlar Türkiye Cumhuriyeti için tam tersini yapıyorlardı, bununla kalmıyorlardı, Cumhuriyetin ilk yıllarından ve uzun yıllar sürdürdüğü sağ- sol çatışmalarında bu ülkeye milyonlarca zarara soktular. Binlerce gencimizin ölümüne, cezaevlerinden çürümesine ve idam sehpalarından boynuna ilmik geçirmelerine neden oldular. Mezhep çatışmalarını körüklediler. Bununla da kalmayıp bu ülkenin manevi gücünü kendilerine göre dönüştürmek için bir cemaat(!) oluşturdular. Fetö cemaatini oluşturdular, desteklediler ve bunu iktidara taşımaya çalıştılar. Türkiye’yi içten bölmek için Kürt-Türk çatışmasını körükleyecek bir örgüt oluşturdular. Toplumu birbirine düşman ettiği gibi devletin tüm enerjisini de burada harcadılar. Bir taraftan dini örgüt üzerinde Türkiye’nin enerjisini ve maneviyatından gedik açarken diğer taraftan etnik yapı üzerinde Türkiye’yi kalkamayacak bir yükün altından bıraktılar. Rahmetli Ecevit “Gölge etme ihsan istemem” demesi de fayda vermedi. O günkü büyük şirketleri ayarlayan müttefikimiz! Türkiye halkının zamanının kuyruklarda geçmesine sebebiyet verdiler.

Bu hükümet döneminde ise müttefik değil de gerçek yüzlerini gösterdiler. Aslında önceden de yüzlerinin ne olduğu biliniyordu, ancak yaptıklarının yanlış şeyler olduğunu söylenemiyordu. İç barışı engelleyerek, terörist faaliyetlerini daha fazla desteklediler. İstihbari çalışmaları yanında PKK teröristlerine eğitim vererek PKK’yı silahlarla donatılar, Türkiye’ye karşı konumlandırdılar. Irak’ta, Suriye’de ve ülkemizin çeşitli bölgelerinde Türkiye karşı taşeronlarıyla savaşmaya başladılar. Bu hükümet döneminde niye ABD ve AB ülkeleri eşek arıları gibi Türkiye’ye her taraftan saldırmaya başladılar? Bu hükümet kotaları kaldırdı. Sağ-sol çatışmalarını bitirdi. Kendi savunma sanayiini geliştirdi. Ülkelerarası ilişkilerde kazan-kazan prensibini ölçüt olarak aldı. Ülkede bulunan zengin enerji kaynaklarını ülke menfaatine işletmek amacıyla Akdeniz’de, Karadeniz’de kendi alanı içinde enerji araştırmasına başladı. Müttefiklerimiz 15 Temmuz Türkiye’de kendi uşaklarını iktidara taşımak için Fetö terör örgütüyle Türkiye’yi işgale kalkıştılar, ama başarmadılar. Suriye’de birçok cephe açtılar. Orada da başarılı olmayınca, Akdeniz’de araştırmalarının alanını daraltmak amacıyla Libya’da darbe yapmaya çalıştılar. Türkiye Cumhuriyeti bu planını da bozdu. Bu sefer de Tüm adaları silahlandırarak Yunanistan’ı Türkiye’ye karşı kışkırtmak için Yunanistan’a verilen ekonomi desteğin yanında üsler kurdular.

Ağır silahlarla Yunanları Türkiye’ye karşı son gazla kışkırtmaya başladılar. Bizde bulunan savunma füzelerini geri çekerek savunmasız bir halde bıraktılar. Paramızla biz onlardan silah alamadık. Ortak olduğumuz F-35 savaş uçaklarından paramızı ve emeğimizin karşılığını vermeden bizi ortaklıktan kapı dışarı ettiler.

Bunlar müttefik değil de düşman olsaydı ne yapardı. Bu kadar tahribatlar yapamazdı. En azında içeride enerjimizi tüketemezlerdi. Çünkü herkes onlara karşı tekvücut olurdu. Bugün müttefikimiz olmayan Rusya kazan, kazan prensibi çerçevesinde S-400 savunma füzesini bize sattılar. Diğerleri bize paramızla silahlarını satmadılar. AB’ye girmek için 52 yıldır kapıda bekletiliyor. Birliğe girenlerin hiçbirinin bizden bir üstünlüğü de yoktur. Onların bizden bir farkı Hristiyan olmalarıdır. Başka bir şey bilen varsa söylesin, biz de öğrenelim. Bunların karşısında Şanghay örgütü bence daha iyi olacaktır. En azından birkaç dost ülke vardır. Bugüne kadar bir zararını görmedik. Müttefiklerimizin yaptığı tahribat, ülkemizin gelişmesi için koyduğu takozların sayısı belli değildir.

ABD ve AB’ye tapanların bunları bilmesinde fayda vardır. Hâlâ akıllarını başlarına almıyorlarsa bir psikoloğa görünmelerinin, onlar ve ülke açısından faydalı olacağına inanıyorum.