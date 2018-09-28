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ABD ve 6 ülke harekete geçti: Tarih verildi!

ABD dahil 7 ülke, Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için Birleşmiş Milletler'e (BM) anayasa komitesi kurma çağrısında bulundu. Açıklamada "Bu konuda BM'nin Suriye Özel Elçisi'ne 31 Ekim'e kadar Güvenlik Konseyine rapor vermesi çağrısında bulunuyoruz" denilldi.

28 Eylül 2018 Cuma 06:36
ABD ve 6 ülke harekete geçti: Tarih verildi!

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, New York'ta bir araya gelen ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının, BM'den Suriye'de siyasi bir geçişi teşvik etmek için en kısa sürede gerekli adımları atmasını istediği bildirildi. 

SİYASAL ÇÖZÜM VURGUSU

Suriye'deki çatışmayı sona erdirmek için kararlı bir diplomasi ve uluslararası siyasal bir iradenin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, "Suriye'deki savaşa askeri bir çözüm yok ve siyasal bir çözüme alternatif yok." ifadesine yer verildi. 

Ayrıca açıklamada, Suriye'de askeri bir çözüm arayanların, sadece bölgedeki tehlikeli tırmanışın artmasına ve krizin daha geniş bir bölgeye yayılmasına neden olacağı belirtildi. 

Açıklamada şunlar kaydedildi: 

31 EKİM'E KADAR RAPOR

"Bu sebeple biz, ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, Mısır, Ürdün ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları olarak, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararı uyarınca Suriye'deki çatışmaya siyasi bir çözüm bulmak adına yeni bir anayasa ve tüm Suriyelilerin katılabileceği özgür ve adil bir seçim altyapısı oluşturmak için acilen anayasa komitesinin toplanmasını talep ediyoruz. Bu konuda BM'nin Suriye Özel Elçisi'ne 31 Ekim'e kadar Güvenlik Konseyine rapor vermesi çağrısında bulunuyoruz." 

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında katıldığı bir panelde, Suriye'de BM öncülüğünde yeni bir siyasi süreç için çağrı yapmış, anayasa komitesi için bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulamıştı. 

BM GÖZETİMİNDE SEÇİM

ABD'nin Suriye Temaslarından Sorumlu Özel Temsilcisi James Jeffrey de Suriye'de diasporanın da katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılması gerektiğini belirterek, anayasa komitesinin de daha fazla gecikme olmadan ekim ayında BM Güvenlik Konseyine rapor sunması gerektiğini ifade etmişti. 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 06:36
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