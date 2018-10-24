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ABD ve 6 ülke düğmeye bastı: O isim de listede

ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Umman, İran Devrim Muhafızları'nın yanı sıra İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi terör listesine aldı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
ABD ve 6 ülke düğmeye bastı: O isim de listede

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberinde, ABD, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, BAE, Kuveyt ve Umman'ın, Afganistan'daki Taliban'a kolaylık sağladığı ifade edilen 3 İranlının da aralarında bulunduğu 9 kişiyi terör listesine aldığı belirtildi.

Terör listesine alınan kişilerin kimliğiyle ilgili bilgi verilmeyen haberde, terör listesine alma adımının, devletlerden ve terör örgütlerinden gelen tehditler de dahil olmak üzere terör finansman ağları hakkındaki bilgileri belirlemek, izlemek ve paylaşmak için ortak bir çaba çerçevesinde atıldığı ifade edildi.

Süleymani listede

Öte yandan, Suudi Arabistanlı bir kaynağa dayandırılan aynı haberde, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in, İran Devrim Muhafızları'nın yanı sıra İran Devrim Muhafızları Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve İranlı Hamid Abdullahi ile Abdurrida Şehlay'ı terör listesine aldığı aktarıldı.

Haberde, ABD Hazine Bakanlığının da daha önce Tahran'ın "yıkıcı ve terörist" diye nitelendirilen faaliyetlerine maddi destek sağladıkları gerekçesiyle devrim muhafızları ile söz konusu 3 kişi hakkında aynı uygulamada bulunduğu kaydedildi.

Atılan adımla terör listesine alınan kişilerin ilgili ülkelerdeki mal varlıkları dondurulmuş ve onlarla ilişki kurmak yasaklanmış oldu. 

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 06:30
  1. ABD
  2. suudi arabistan
  3. süleymani

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