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ABD vatandaşlarını uyardı! 'O ülkeye gitmeyin, tutuklanabilirsiniz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, vatandaşlarını Kuzey Kore'ye seyahat konusunda uyardı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:07
ABD vatandaşlarını uyardı! 'O ülkeye gitmeyin, tutuklanabilirsiniz'

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore’deki ABD vatandaşlarına yönelik uzun süreli gözaltılar gerekçe gösterilerek, seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "ABD vatandaşlarının tutuklanması ve uzun süre gözaltı riski nedeniyle Kuzey Kore'ye seyahat etmeyin." ifadesi kullanıldı.

Bireylerin, bakanlıktan alınan "özel bir onay" olmadan, Kuzey Kore ya da Kuzey Kore üzerinden seyahat etmek için ABD pasaportu kullanamayacağının vurgulandığı açıklamada, özel onayın çok sınırlı durumlarda verildiğine işaret edildi.

Paylaşılan mesajda, ABD hükümetinin, diplomatik veya konsolosluk ilişkileri olmadığı için Kuzey Kore'deki ABD vatandaşlarına acil durumlarda hizmet sağlayamadığı vurgulandı.

İsveç'in, acil durumlarda sınırlı hizmet sunduğu Kuzey Kore'de ABD adına bazı hizmetleri verdiği ancak Kuzey Kore hükümetinin, İsveçli yetkililerin tutuklu ABD vatandaşlarına erişimini geciktirdiği veya reddettiği hatırlatıldı.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:07
  1. ABD
  2. kuzey kore

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