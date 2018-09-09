ABD vatandaşlarını uyardı! O ülkeye gitmeyin

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, yaşanan şiddet olayları nedeniyle vatandaşlarını Irak’a seyahatte bulunmamaları konusunda uyardı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamda, Basra kentinde şiddet olaylarına dönüşen gösterilere değnilerek, bazı eylemcilerle güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, ABD’li resmi çalışanların Basra’da olayların yaşandığı yerler ile kent merkezinden uzak durmaları istendi.

Ayrıca Şiiler için kutsal kabul edilen muharrem ayının ve Aşure töreninin yaklaştığı da anımsatılarak, bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve kalabalıkların oluşacağı ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR

ABD vatandaşlarının Irak’a seyahatte bulunmaması istenen açıklamada, Irak’ta bulunan ABD vatandaşlarının da yaşanabilecek olası karmaşaya karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Basra kentinde Temmuz ayından beri temel hizmetlerin yetersizliği nedeniyle düzenlenen protestolar son haftalarda şiddet olaylarına dönüştü. 20’yi aşkın kişinin hayatını kaybettiği gösterilerde yüzlerce kişi de yaralandı.

Kentte dün saat 16.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.