ABD, vatandaşlarını uyardı! O ülke tehlike oluşturuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Irak'a gidecek vatandaşlarına yönelik yayınladığı uyarıda, Irak'ta bulunan ABD vatandaşlarının yüksek derecede terör şiddetine maruz kalma ve kaçırılma riski ile karşılaşabileceklerini bildirdi.

Açıklamada, "Irak'ta güvenlik güçlerine düzenli olarak saldıran terör örgütleri ile silahlı gruplar, ABD vatandaşları için tehlike oluşturuyor" ifadeleri yer aldı.

Ülkelerin dışişleri bakanlıkları, risk teşkil eden ülkelere yapılan seyahatler konusunda zaman zaman duyurularda bulunuyor.

Irak’ta terör örgütü DAEŞ’in zaman zaman düzenlediği saldırılarda siviller ve güvenlik güçleri hedef oluyor.