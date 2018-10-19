ABD vatandaşlarını bir kez daha uyardı! Irak'ta küstah plan
Amerika Birleşik Devletleri, Irak'a seyahat edecek olan vatandaşlarını bir kez daha uyardı. ABD'nin bu uyarıyı terör ve kaçırılma riski nedeniyle yaptığı açıklandı.19 Ekim 2018 Cuma 17:30
ABD, Irak'a seyahat edecek vatandaşlarının terör ve kaçırılma riski ile karşılaşabilecekleri uyarısında bulundu.
Bir ay içerisinde 2. uyarı
1 ay içersinde ikinci kez Irak’a gitme konusunda uyarıda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı bu ülkeye gidecek vatandaşlarının terör şiddetine maruz kalabilecekleri ve kaçırılma riski ile karşılaşabileceklerini duyurdu.
Terör faaliyetleri arttı
Irak’ta vatandaşlarına sunabilecekleri acil yardımın çok sınırlı olduğunu belirten açıklama, Irak’ta son dönemde, sivilleri ve güvenlik birimlerini hedef alan silahlı gruplarla terör faaliyetlerinin arttığına dikkat çekti.
Irak’ta 2003’ten bu yana özellikle başkent Bağdat ile Sünnileri yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde şiddet olayları ve terör saldırıları yaşanıyor.
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