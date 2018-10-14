Çavuşoğlu: ABD vatandaşları dokunulmaz değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House'un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Londra'ya geldi.

"ABD umarım anlamıştır"

Mevlüt Çavuşoğlu, Londra'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'li rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması ve kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile konuştu.

Brunson'un serbest bırakılmasıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Yaptırım ve tehditler çözmez yargı çözer demiştik. ABD vatandaşları dokunulmaz değildir. Benim vatandaşım veya başkasının vatandaşı. Türkiye'den gidip de Almanya'da suça karışan vatandaşlarımız var. Bu olabilir. Bazen kaza oluyor, bazen suça karışmış insanlar oluyor. ABD umarım anlamıştır, baskıyla Türkiye'den netice alınmaz. Yargı kararına uyulmalıdır." diye konuştu.

"Herkes bu konunun aydınlatılmasını istiyor"

Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Suudların teklifiyle bir ortak çalışma grubunun oluşturulması konusunda görüş birliği var. Tüm dünya bu konuya odaklanmış durumda. Ortada kaybolan bir şahıs var. Herkesin duyarlılık göstermesi doğal. Sadece İngilizler değil, herkes bu konunun aydınlatılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ekim'e kadar sürecek ziyaretinde düşünce kuruluşu Chatham House'un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapacak ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Brize Norton Askeri Havalimanı'nda karşılanan Çavuşoğlu'nun İngiltere Dışişleri Bakanı'yla yapılacak görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanı sıra başta Suriye'deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB'yle ilgili konular ve İngiltere'nin AB'den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.