ABD vatandaşı emekli asker Müslüman oldu

Mersin Erdemli'de yaşayan ABD vatandaşı emekli asker Andrew Miller Todd, eşi Meral Todd ile Erdemli Müftülüğü’ne giderek yetkililere Müslüman olmak istediğini söyledi. Erdemli Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu öncülüğünde Kelime-i Şehadet getiren Todd, Müslüman oldu.

Todd, uzun yıllardır dinler hakkında araştırmalar yaptığını, Tevrat ve İncil'i de incelediğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinini inceledikten sonra huzuru İslam'da bulduğunu belirten Todd, "Tanrı inancıyla ilgili çok sorularım oldu. Bu sorulara cevap bulmak amacıyla araştırmalar yaptım ve Hristiyanlıktaki tanrı inancı beni tatmin etmedi. Görev yaptığım yerlerde kafamı kurcalayan sürekli sorular oldu ve bunlara cevap aradım. Benim kafamda oluşan bu soruların doğru cevabını İslam'da bularak rahatladım" dedi.

Selahaddin ismini alan Todd, en büyük isteğinin hacca gitmek olduğunu söyledi.

Müftü Türkmenoğlu da Müslüman olan Todd'u tebrik edip çeşitli kitaplar hediye etti.

Kaynak: AA