0553 313 94 23

ABD vatandaşı doktorun Suudi Arabistan'daki tutukluluğuna tepkiler artıyor

New York Times'ın Dr. Walid Fitaihi'nin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu süre içerisinde işkenceye maruz kaldığını iddia etmesi üzerine doğan tepkiler her geçen gün artıyor- Son olarak ABD'li Demokrat senatörler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e gönderdikleri mektupta Fitaihi'nin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yaptı

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:10
ABD vatandaşı doktorun Suudi Arabistan'daki tutukluluğuna tepkiler artıyor

NEW YORK (AA) - ABD vatandaşı Dr. Walid Fitaihi'nin, Suudi Arabistan'da Kasım 2017'den bu yana tutuklu bulunması ve işkence edildiği iddialarına tepkiler büyüyor.

New York Times'ın Fitaihi'nin Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğu sürede işkenceye maruz kaldığını iddia etmesi üzerine doğan tepkiler her geçen gün artıyor.

Birçok uluslararası insan hakları kuruluşunun tepkilerinin ardından, ABD Kongresi de Fitaihi'nin tutukluluğuna karşı sesini yükseltti.

ABD Kongresindeki Demokrat senatörler, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'e, ülkede tutuklu bulunan birçok muhalif ve aktivisti serbest bırakmaya çağıran bir mektup gönderdi.

Hem ABD hem Suudi Arabistan vatandaşı olan Fitaihi'nin bir an önce özgürlüğe kavuşması gerektiği vurgulanan mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"Harvard Üniversitesi mezunu bir doktor olan ve Kasım 2017'den bu yana herhangi bir resmi suçlama ya da mahkeme olmadan hapiste tutulan Fitaihi'nin acilen ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Dr. Fiatihi'nin işkenceye uğradığına dair korkunç raporlar da belgelendi. Bir Amerikan vatandaşına böyle davranılmasını hoş görmeyeceğiz ve bu konuyla kati bir şekilde ilgilenmenizi rica ediyoruz."

Mektupta, ülkede tutuklu bulunan ve aralarında kadınların da bulunduğu muhalifler ile aktivistlerin haksız yere hapsedildiğine ve işkence iddiaları olduğuna vurgu yapıldı.

Söz konusu mektuba, Demokrat senatörler Richard Durbin, Patrick Leahy, Dianne Feinstein, Kirsten Gillibrand, Richard Blumenthal, Elizabeth Warren, Ron Wyden, Edward Markey ve Jeanne Shaheen imza attı.

- New York Times'ın haberi

New York Times geçen ay yayımladığı ve Fitaihi'nin durumundan haberdar olan bir arkadaşına dayandırdığı haberinde, 54 yaşındaki doktorun Riyad'da bir otelde gözaltında tutulduğu odadan sürüklenerek başka bir odaya götürüldüğü ve burada kendisine işkence yapıldığını iddia etmişti.

Fitaihi'nin gözlerinin bağlandığı, kıyafetlerinin çıkarıldığı ve bağlandığı sandalyede elektrik şokuna tabi tutulduğu, işkence sırasında kırbaçlandığı öne sürülmüştü.

Walid Fitaihi, Suudi Arabistan'daki ''yolsuzluk operasyonları" kapsamında Kasım 2017'den beri gözaltında tutuluyor

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 21:10
  1. doktor
  2. New York Times
  3. Suudi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0 - Bergama Belediyespor 2
    1. TFF 3. Lig 2. Grup: Karşıyaka 0 -..
    2. Spor Toto 1 Lig: Abalı Denizlispor: 3..
    3. ABD vatandaşı doktorun Suudi..
    4. Futbol: TFF 3. Lig
    5. Afyonkarahisar Emniyeti, şehit..
    6. Buteflika Cezayir halkından özür diledi
    7. Kazakistan’ın yeni Cumhurbaşkanı ilk..
    8. Kayseri’de uyuşturucu operasyonu
    9. Erdoğan kurmaylarını Dolmabahçe'de..
    10. İngiliz jetleri, Rus savaş uçakları..
    11. GÜNCELLEME - Batman'da trafik kazası:..
    12. 500 kadın polis adayı daha alınacak
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. Ziraat Türkiye Kupası: Ümraniyespor: 0..
    15. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    16. Erdoğan seçim sonrası Ekrem İmamoğlu..
    17. Pakistan, Hint diplomatı dışişleri..
    18. "Artık Kıbrıs'ta emekliliği ertesinde..
    19. Binali Yıldırım’dan itidal çağrısı
    20. GÜNCELLEME - Samsun'daki cinayetin..
    21. Binali Yıldırım'dan seçim..
    22. Akıncı Üssü davası
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim..
    24. Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza..
    25. AK Parti, Sungurlu’da geçersiz oylara..
    26. Maçın ardından
    27. Dolmabahçe'de seçim değerlendirme..
    28. Buteflika veda mektubuyla halkından..
    29. Sinop’ta baca yangını
    30. Meteorolojiden yağış uyarısı
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması