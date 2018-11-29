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"ABD varlığı Suriye'nin bütünlüğüne tehdit"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev:- "ABD'nin üsler kurduğunu görüyoruz. Özellikle Kürtlerle olan iş birliği genel olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaktadır"

29 Kasım 2018 Perşembe 12:54
"ABD varlığı Suriye'nin bütünlüğüne tehdit"

ASTANA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev, ABD'nin Suriye'de askeri üs kurmasını eleştirerek, "Özellikle Kürtlerle olan iş birliği genel olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaktadır." dedi.

Lavrentyev, Astana'da düzenlenen 11. garantörler toplantısının ardından basın toplantısı yaptı.

Suriye'deki ABD askeri varlığına değinen Lavrentyev, "Suriye topraklarında şu an ABD güçleri yerleşmiştir. O bölgede DEAŞ gibi örgütler de var. Hatta muhalifler bile ABD'nin varlığından memnun olmadıklarını açıkça belirttiler. ABD güçlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit olduğunu düşünüyorlar. Bunlar konuşuldu. ABD'nin üsler kurduğunu görüyoruz. Özellikle Kürtlerle olan iş birliği genel olarak Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaktadır. " diye konuştu.

Lavrentyev, Kürtlerin siyasi çözüm sürecine katılmasına ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye, PKK'yı kendi ulusal güvenliğine tehdit olarak görmektedir. Elbette çözüm sürecine katılmasını istemez. Biz başka Kürtlerin genel olarak çözüm sürecine katılmalarını istiyoruz. Elbette terör gruplarının ayrımını yapıyoruz. Birleşmiş Milletler de bu konuyu özel olarak kontrolünde tutuyor."

Lavrentyev, dün yaptığı açıklamada da ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya DEAŞ ile mücadele bahanesiyle sürdürdüğü yardımlarını eleştirmiş, "bin 500 civarı DEAŞ'lıyla mücadele için 60 bin kişilik YPG/PKK'ya" destek vermesinin altında yatan nedeninin Suriye'deki varlığını meşrulaştırmak olduğunu söylemişti.

- "Rusya ile Türkiye arasında çatışma olasılığı yok"

Lavrentyev, Rus basınına yaptığı açıklamada da şunları kaydetti:

"Astana süreci garantörü Türkiye, Suriye'nin bütünlüğü ve bağımsızlık prensiplerine bağımlılığını teyit ediyor. Suriye topraklarındaki askeri birimlerinin geçici olduğuyla ilgili güvence veriyor. Türkiye’nin sözlerini yerine getireceğinden umutluyuz. Bölge istikrara kavuşunca askerlerini çıkartacağını umut ediyoruz. Rusya ile Türkiye arasında çatışma olasılığı yok."


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 12:54
  1. ABD
  2. YPG/PKK

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