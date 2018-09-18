0553 313 94 23

ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam 13 milyar dolar

ABD'de başkan Trump'ın kurulmasını istediği ve Washington'ın onayladığı Uzay Kuvvetleri kararı 5 yıl içinde hayata geçecek, Çin ve Rusya ile uzay rekabetinin maliyeti 13 milyar doları bulacak

18 Eylül 2018 Salı 14:47
ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam 13 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulmasını istediği "Uzay Kuvvetinin" hazineye maliyetinin 5 yılda 13 milyar dolara yaklaşacağı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, Savunma Bakanlığına yazdığı bilgi notunda, önerilen Uzay Kuvvetinin Hava Kuvvetlerinden ayrı bir birim olarak kurulmasının ilk 5 yılda 12,9 milyar dolara mal olmasını beklendiğini belirtti.

Wilson 14 Eylül tarihli bilgi notunda, Savunma Bakanlığından 2020 yılında ayrı bir Uzay Kuvveti Karargahı kurulması için Kongreden yetki ve mali kaynak talep edilmesini istedi.

Wilson'ın notunda, "Başkan Trump uzay için ayrı askeri birim kurulması konusundaki isteğini açıkça dile getirmiştir. Rusya ve Çin ile stratejik rekabet bu alanda yaklaşımımızın odağında yer alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Notta ilk yılda gereken mali kaynağın 3,3 milyar dolar olacağı, sonraki 4 yıl sonunda ise 12,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da ABD Savunma Bakanlığına, Amerikan ordusunun 6. kolu olarak "Uzay Kuvvetleri" oluşturması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 14:47
  1. ABD
  2. Rusya
  3. Çin
  4. ABD Uzay Kuvvetleri
  5. dev proje
  6. 13 milyar dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da bir okulda trafo patladı! Eğitime ara verildi
    1. Hatay'da bir okulda trafo patladı!..
    2. MHP'li kadınlar başkentte toplanıyor
    3. 54 yıllık leylek yuvasını böyle..
    4. SETA Araştırmacısı Dr. Çağatay..
    5. Serdar'dan Ruslara gözdağı!
    6. Samir Hafız: Suriye'nin tek hakiminin..
    7. Ceviz topladığı ağaçtan düşüp can verdi
    8. Atatürk Havalimanı dünyada ilk üçte!
    9. Hisarcıklıoğlu’ndan önemli açıklama
    10. İstanbul Bağcılar’a 4 bin 099 araçlık..
    11. Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3. Havalimanı..
    12. Bakanlıktan dikkat çeken '3...
    13. Fransa'da vahşet! Gurbetçi vatandaşı..
    14. Amerika, 12,9 milyar dolara uzay..
    15. Çocuğunu azarlayıp kovanlar iyi izlesin!
    16. İstanbul'da sıcak dakikalar
    17. Yerli ve milli imkanlarla üretildi!..
    18. İsrail'den Rusya'ya yanıt
    19. İsrail'den Rusya'ya düşürülen uçak..
    20. Külliye’de ABD'li şirketlerle kritik..
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    Katar'ın hediye ettiği uçak Abdüllatif Şener'i fena gerdi
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    5 büyükşehir için anket sonuçları açıklandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

    Günün Karikatürü

    18 Eylül 2018
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Ahmet Hakan'a jet cevap!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!
    ASELSAN'dan Afrika çıkarması!