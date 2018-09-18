ABD Uzay Kuvvetleri kuruluyor! Toplam 13 milyar dolar

ABD Başkanı Donald Trump'ın kurulmasını istediği "Uzay Kuvvetinin" hazineye maliyetinin 5 yılda 13 milyar dolara yaklaşacağı bildirildi.

ABD Hava Kuvvetleri Bakanı Heather Wilson, Savunma Bakanlığına yazdığı bilgi notunda, önerilen Uzay Kuvvetinin Hava Kuvvetlerinden ayrı bir birim olarak kurulmasının ilk 5 yılda 12,9 milyar dolara mal olmasını beklendiğini belirtti.

Wilson 14 Eylül tarihli bilgi notunda, Savunma Bakanlığından 2020 yılında ayrı bir Uzay Kuvveti Karargahı kurulması için Kongreden yetki ve mali kaynak talep edilmesini istedi.

Wilson'ın notunda, "Başkan Trump uzay için ayrı askeri birim kurulması konusundaki isteğini açıkça dile getirmiştir. Rusya ve Çin ile stratejik rekabet bu alanda yaklaşımımızın odağında yer alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Notta ilk yılda gereken mali kaynağın 3,3 milyar dolar olacağı, sonraki 4 yıl sonunda ise 12,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da ABD Savunma Bakanlığına, Amerikan ordusunun 6. kolu olarak "Uzay Kuvvetleri" oluşturması talimatını verdiğini açıklamıştı.