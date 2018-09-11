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ABD, Uygur Türkleri için Çin'i cezalandıracakmış! Hepsi danışıklı dövüş

ABD'nin Müslüman Uygur Türklerini hedef alan insanlık dışı uygulamalar nedeniyle Çin'e yaptırımlar uygulayacağı iddia edildi.

11 Eylül 2018 Salı 10:43
ABD, Uygur Türkleri için Çin'i cezalandıracakmış! Hepsi danışıklı dövüş

ABD'nin Çin yönetiminin Müslüman Uygur Türklerine yönelik işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle bu ülkeye yaptırım hazırlığında olduğu ortaya çıktı.

Çin'in Uygur Türkleri ve Müslüman azınlığa yönelik uygulamalarının Beyaz Saray'da aylardır tartışıldığı belirtildi.

The New York Times'ın Beyaz Saray'ın eski ve yeni çalışanlarına dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi bu doğrultuda Çinli yetkililer ve şirketler için yaptırım uygulamaya hazırlanıyor. Yaptırım tartışmalarının Beyaz Saray, Dışişleri ve Hazine Bakanlığı'nda devam ettiği kaydedildi.

Ekonomik yaptırımların dışında Uygur Türklerini takip etmekte kullanılan ABD teknolojisinin Çin'e satışına da sınırlama getirilmesi planlanıyor.

Yaptırımların uygulanması durumunda ABD yönetimi Çin'i ilk kez insan hakları ihlalleri nedeniyle cezalandırmış olacak.

Birleşmiş Milletler geçen ay yaklaşık 2 milyon Uygur Türkünün Çin'de eğitim kamplarına alındığını ve Komünist Parti ideolojisi aşılandığını duyurmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD'li yetkililerin Pekin yönetimine Sincan'da insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle yaptırım adımına ilişkin, Çin'in insan hakları kayıtlarının ABD'den daha iyi durumda olduğunu savunarak, Çin'deki etnik azınlıkların dini özgürlüklerinin kanunlarla korunduğunu iddia etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü de dün yaptığı açıklamada Çin hükümetinin, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman Uygur Türklerine 'sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu' bildirmişti.

(Euronews)

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 10:43
  1. ABD
  2. Çin
  3. Uygur Türkleri
  4. Doğu Türkistan
  5. Çin Zulmü
  6. ABD Çin'e yaptırım uygulayacak
  7. Yeni yaptırımlar
  8. İnsan hakları

YORUM YAZ

  • ahmetahmet21 dk önce
    ABD ve diğer emperyalistlerin hepsi, sadece başka alanlardaki menfaatlerini korumak için böyle konulara ilişir, yoksa insanlıkla bir ilgileri kaygıları olduğundan değil...ÇİN ile pazarlıklar söz konusu...aldığında unutur-vazgeçer bu işlerden... kendisi de afganistanda-filistinde-ortadoğuda-vietnamda-hiroşimada yaptığı katliamlar ile çinden farklı değil ki...Derin ABD kendi ülkesinin insanlarını dahi 11 EYLÜL İkizkulelerini bombalayarak öldürebilecek ve bunu İSLAMDÜŞMANLIĞINI MEŞRULAŞTIRMAK için kullanabilecek kadar alçak ve hayduttur..
  • cccccc35 dk önce
    ABD kendi iyi bir fışkıymış gibi konuşuyor şerefsiz...
  • engineerengineer55 dk önce
    Uygur kardeşler, sakın katil amerikanın ya da bir başkasının gazına gelmeyin, sorunlarınızı çin yönetimiyle paylaşarak çözümleyin, emperyalistlerin kışkırtmasıyal canınızın yanmasına izin vermeyin, emperyalistler kendi çıkarları dışında hiçbir millete hayırlı rüya görmezler, sadece istismar eder kullanırlar, akıllı olun, suriyeye demokrasi getirdikleri gibi size de demokrasi getirmesin namussuzlar.
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