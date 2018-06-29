0553 313 94 23

ABD uşakları birbirine girdi! Sisi'ye bakın ne dedi

BAE’den Mısır’daki darbeci Sisi’yi şoka sokacak bir mesaj geldi. Arap Emirliklerinin önemli akademisyen ve yazarlarından biri olan Abdulhalil Abdullah, Sisi için “dilenci” ifadesini kullandı.

29 Haziran 2018 Cuma 10:55
ABD uşakları birbirine girdi! Sisi'ye bakın ne dedi

BAE'li yazar ve akademisyen Abdulhalil Abdullah, 2013'te BAE desteğiyle darbe yapan Sisi'yi şoka sokacak sözler söyledi.

Sisi'ye olan desteğini azaltmayan BAE, destek sağlarken Sisi’yi de yerden yere vuruyor. Sisi’nin kendilerinden izinsiz adım atmasına bile izin verilmiyor.

Haber 7'nin haberine göre, Mısır’daki darbeci Sisi ile darbenin finansörü BAE arasındaki ilişkinin geldiği son noktayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Körfez Araplarının tanınmış akademisyen ve yazarlarından biri Abdulhalil Abdullah, Sisi’ye “dilenci” dedi.

Arap yazar, açıklamalarında Sisi’den Mısır Cumhurbaşkanı olarak bahsetmedi, “Sisi’yi Mısır’a vali yaptık” ifadesini kullandı. Ayrıca yazar, görev için de Sisi’nin Arap Kralları ve prenslerinin "ayaklarına kapanıp, yalvardığını" söyledi.

Mısır’ı ve darbeci Sisi’yi yerden yere vuran BAE’li yazar Mısır’ın en küçük körfez ülkesinden bile daha ufak bir güce sahip olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 10:55
  1. bae
  2. mısır
  3. sisi
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • ihsihs13 sa önce
    Adamlar doğru söylüyor!!!
  • KARPUNOKARPUNO12 sa önce
    BAE ILE MISIR DAKI DOMUZLAR YESINLER BIRIBIRINI BUNLAR ISRAILE CALISAN SÖZDE MÜSLÜMAN PACAVRALARIBETER OLSUNLAR ISRAIL ILE AMERIKA BUNLARIN KULANIM TARIHI BITIGI ZAMAN ISLERINI BITIRECEK .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  1. Standard & Poor's'dan flaş Türkiye karar
  2. Katliamı yapan ABD'linin kimliği..
  3. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış..
  4. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
  5. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
  6. Teröristler üs bölgesine saldırdı
  7. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
  8. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
  9. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
  10. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
  11. İstanbul lise taban puanları 2018..
  12. Ankara liseleri taban puanları..
  13. Yerli Yörük sahneye çıktı
  14. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
  15. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
  16. Fatih Portakal böyle veda etti
  17. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
  18. Mantı tarifi
  19. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
  20. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
2018 LGS sonuçları açıklandı mı? MEB Liselere Geçiş Sınav sonuçları sorgula Lise taban puanları
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak