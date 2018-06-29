ABD uşakları birbirine girdi! Sisi'ye bakın ne dedi

BAE'li yazar ve akademisyen Abdulhalil Abdullah, 2013'te BAE desteğiyle darbe yapan Sisi'yi şoka sokacak sözler söyledi.

Sisi'ye olan desteğini azaltmayan BAE, destek sağlarken Sisi’yi de yerden yere vuruyor. Sisi’nin kendilerinden izinsiz adım atmasına bile izin verilmiyor.

Haber 7'nin haberine göre, Mısır’daki darbeci Sisi ile darbenin finansörü BAE arasındaki ilişkinin geldiği son noktayla ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Körfez Araplarının tanınmış akademisyen ve yazarlarından biri Abdulhalil Abdullah, Sisi’ye “dilenci” dedi.

Arap yazar, açıklamalarında Sisi’den Mısır Cumhurbaşkanı olarak bahsetmedi, “Sisi’yi Mısır’a vali yaptık” ifadesini kullandı. Ayrıca yazar, görev için de Sisi’nin Arap Kralları ve prenslerinin "ayaklarına kapanıp, yalvardığını" söyledi.

Mısır’ı ve darbeci Sisi’yi yerden yere vuran BAE’li yazar Mısır’ın en küçük körfez ülkesinden bile daha ufak bir güce sahip olduğunu belirtti.