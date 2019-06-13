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ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan İran'ı sorumlu tuttuklarını söyledi- Pompeo:- "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok"

13 Haziran 2019 Perşembe 22:09
ABD, Umman Körfezi'ndeki saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılardan dolayı İran'ı suçladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın uzun zamandır Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını sabote ettiğini, şimdi ise her noktada benzer saldırılar düzenlediğini öne süren Pompeo, son 2 aydır İran tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırılara atıfta bulundu.

Pompeo, İran'ın Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine yapılan son saldırılardan da sorumlu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok. Bu saldırı, İran'ın ABD ve ortaklarına karşı düzenlediği tehlikeli saldırılardan sadece bir tanesi. Bu provoke edici saldırılar, denizcilikteki 'sefer özgürlüğü' kurallarının yanı sıra uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit oluşturmaktadır."

- Japonya gemilerin saldırıya uğradığını duyurmuştu

Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na götürülmüştü.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:09
  1. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
  2. Gemi saldırısı
  3. iran
  4. Umman Denizi

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