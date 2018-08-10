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ABD umduğunu bulamadı! Trump'a rağmen rekor kırıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın dış ticaret açığını düşürmek için dünya ticaret sistemini tehdit etmesine rağmen ülkenin dış ticaret açığı bu yıl da rekora doğru gidiyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:09
ABD umduğunu bulamadı! Trump'a rağmen rekor kırıyor

Trump yönetiminin son 1,5 yılda "Önce Amerika" sloganıyla uygulamaya koyduğu korumacı ticaret politikalarının sonuçları uzun süredir tartışılıyor.

Dünyanın önde uluslararası kuruluşları ve ekonomistleri, küresel ticaret sistemini sarsan tarifelerle yükselen ticaret gerginliklerinin hiçbir ülkenin yararına olmayacağını vurgulamaya devam ediyor.

Buna karşın ABD Başkanı Trump, hem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda hem de destekçilerine yönelik etkinliklerde, "tarifelerin Amerikan ekonomisi için çok işe yaradığı ve Çin ekonomisine büyük zarar verdiği" gibi iddialarda bulunuyor.

 TRUMP'IN POLİTİKALARI TİCARET AÇIĞINI DÜŞÜREMEDİ

AA muhabirinin ABD Ticaret Bakanlığı'ndan derlediği güncel veriler ise Trump'ın ticaret açığını düşürme hedefiyle uygulanan "tarifelerin çok işe yaradığı" argümanını desteklemiyor.

Resmi verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 291 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, ülkenin ticaret açığının 2018'de, Trump'ın ilk başkanlık yılında (2017) kırılan rekoru geride bırakarak son 10 yılın en yüksek seviyesine yükselebileceğine işaret ediyor.

ABD ekonomisi, 2017 yılında Beyaz Saray tarafından uygulanan tüm korumacı ticaret politikalarına rağmen 566 milyar dolarla son 9 yılın en yüksek ticaret açığını vermişti. Dolayısıyla hem bu yılın ilk yarısı hem de 2017'nin tamamına ilişkin ticaret verileri, Trump'ın radikal ticaret politikalarından istenen sonucu alamadığını ortaya koyuyor.

Beyaz Saray'daki ilk yılında Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilen, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) müzakereye açan ve bazı ürünlere gümrük vergileri getiren Trump'ın korumacı ticaret politikaları, bu yıl da gümrük tarifeleriyle tam gaz devam ediyor.

Mart ayında çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi getirerek tüm dünyanın tepkisini toplayan Washington yönetimi, ayrıca dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip Çin'i, 100 milyarlarca dolarlık tarifelerle dize getirmeye çalışıyor.

 

- Çin'le ticaret açığı da rekor kırdı

 

Öte yandan, yılın ilk 6 ayına yönelik resmi ticaret verilerine göre, ABD'nin savaş açtığı Çin'e verdiği ticaret açığı da artış eğilimini sürdürüyor.

Yılın ilk yarısında 2017'nin aynı döneminde yüzde 9 artarak 185 milyar dolara çıkan açıktaki yükseliş eğiliminin devam etmesi halinde Çin'le ticaret açığı, geçen yılın rekorunu geride bırakabilir.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğunun ilk yılında, Çin'le olan ticaret açığı da önceki yıla göre yüzde 8 artışla 375 milyar dolara çıkarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini kaydetmişti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:09
  1. Donald Trump
  2. ABD dış ticaret açığı

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    tl mi rekor kırıyor dolar karşısında dedim bende , açtım haberi ayfon haber oooohhh kafam güzel
  • tenzile sikentenzile siken1 sa önce
    kuzu kuzu sikini öpmeye gittiniz ağzınızı yıkayın gelin dedi!
  • SelimSelim31 dk önce
    Allah şeytanı niye yarattı niye yaratmasınki çünkü Allah iyi onun içinde şeytanı en büyük alim yaptı ama şeytan ne yaptı şımardı.bügün dünyaya zor koşan bu Amerika teknolojisiyle bilimiyle şeytanın alimliğine zorbalığıylada şeytana benziyor.allah bu itleri de boşa yaratmadı muslümanlar cennete gitsin diye .bana sorarsanız Allah beni taş yapsaydıda keşke cennet cehennem telaşesi yaşamasaydım .taş gibi atomlarım etrafında elektronlarım semah etseydide beni taş bilelerdi görmeyediler.
  • DoktorDoktor34 dk önce
    Bu işin tek çözüm yolu esestçi abd ve haramzadesi pissraili bireysel BOYKOT. İphone Coca cola pepsi burger king mc donalds dominos fanta sprite magnum facebook twitter youtube instagram levis tommy hilfiger ve daha niceleri BOYKOT BOYKOT BOYKOT. Bebek katilerini BOYKOT. Paranızı ve zamanınızı mantıklı harcayın.
  • NezirNezir57 dk önce
    Türkiye birazcık sıkıştırılınca, korkup, dışarıya şirin gözükmeye çalışanlar şundan emin olun ki ABD,İsrail çok yakında çökecek, Türkiye ise aksine devleşecektir.
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