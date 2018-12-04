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ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Mısır'a sürpriz ziyaret

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ile bölgesel güvenliği görüştü

04 Aralık 2018 Salı 20:54
ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nden Mısır'a sürpriz ziyaret

KAHİRE (AA) - ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Mısır'a sürpriz ziyaret gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in de yer aldığı görüşmede, Ortadoğu'daki pek çok mesele hakkında fikir alışverişinde bulunuldu ve bölgedeki mevcut krizlere siyasi çözüm yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca Mısır ile ABD arasında terör ve aşırılık yanlısı ideolojilerle mücadelede güvenlik ve istihbarat konularında iş birliğini artırma yolları tartışıldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlığına dikkati çekerek, ülkesinin, Washington ile Kahire arasındaki terörle mücadele, güvenlik ve istihbarattaki dayanışma başta olmak üzere farklı alanlardaki köklü iş birliğinin güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı.

Coats ise özellikle Ortadoğu'daki mevcut durumun gölgesinde iki ülkenin karşılaştığı çeşitli güçlükler konusunda ABD'nin Mısır'la sürekli koordinasyon içerisinde kalmak istediğini kaydetti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü'nün önceden açıklanmayan Mısır ziyaretinin süresine ilişkin de bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 20:54
  1. ABD
  2. Dan Coats
  3. Mısır
  4. Sisi

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