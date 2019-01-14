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ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin "İran'ı vurma planı" iddiası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin, İran'a yönelik bir saldırı için ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) savaş planı istediği öne sürüldü- ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine geçen yıl eylül ayında yapılan saldırının ardından Ulusal Güvenlik Konseyinin, İran'ı vurma konusunu görüştüğü iddia edildi - Konseyin, Pentagon'dan aldığı planların üzerinde çalışıp çalışmadığı ve Trump'ın bu konuda bilgi sahibi olup olmadığı bilinmiyor

14 Ocak 2019 Pazartesi 00:17
ABD Ulusal Güvenlik Konseyinin "İran'ı vurma planı" iddiası

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyinin geçen yıl İran'a yönelik bir saldırı için ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) savaş planı talebinde bulunduğu iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin eski ve görevdeki yetkililerine dayandırdığı haberinde, eylül ayında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yönelik saldırı sonrasında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un idaresindeki Ulusal Güvenlik Konseyi'nin İran'ı vurma konusunu masaya yatırdığı, Pentagon'dan da bu konuda askeri seçenek talebinde bulunduğu öne sürüldü.

Konseyin talebinin, Pentagon ve ABD Dışişleri Bakanlığını endişelendirdiği belirtilen haberde, eski Ulusal Güvenlik Konseyi Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in Amerikan elçiliğine yönelik saldırıyı "savaş ilanı" olarak nitelendirdiğini, ABD'nin buna uygun adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Pentagon'un, Konseyin talebine yanıt verip İran'a yönelik saldırı planlarını gönderdiğine dikkat çekilen haberde, Beyaz Saray'ın bu konuda atılacak bir adımın üzerinde çalışıp çalışmadığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda bilgi sahibi olup olmadığının bilinmediği belirtildi.

Pentagon bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken Wall Street Journal Gazetesi, Konseyin, Irak ve Suriye'de eş zamanlı saldırı düzenlemek için bazı askeri planları istediğini iddia etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 00:17
  1. ABD
  2. ABD Başkanı Donald Trump
  3. Beyaz Saray
  4. iran
  5. Pentagon

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