ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Kore’ye gidiyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un, Güney Kore ile Japonya arasında ticaret eksenli artan gerilimde iki ülke arasında diyalog kurmak üzere Güney Kore’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un önümüzdeki Salı günü Güney Kore’ye 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. ABD ve Güney Kore kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bolton, Güney Kore öncesinde Japonya’da temaslarda bulunacak. Japonya’nın Güney Kore’ye yönelik ileri teknoloji ürünü malzemeler üzerindeki ihracat kontrollerini sıkılaştırma kararı almasının ardından iki ülke arasında artan gerilimin gölgesinde gerçekleşecek ziyarette Bolton’un, iki ülkeye de sorunları diyalog yoluyla çözme çağrısı yapması bekleniyor.

ABD’li diplomat diyalog sinyali vermişti

Dün, ABD’nin Doğu Asya politikasından sorumlu diplomat David Stilwell aralarında Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın da bulunduğu yetkililerle bir araya gelmiş, ABD’nin her iki ülkenin de yakın bir dost ve müttefiki olarak çözüm çabalarınıdesteklemek için elinden geleni yapacağını söylemişti.

Gerilim artıyor

Japonya’nın ihracat kısıtlamalarının ardından Güney Kore, Japonya’yı tarihi ihtilafları dış politikaya alet etmekle suçlamış, Japonya ise iddiaları reddetmişti. Güney Kore, krizi Japonya-Kore ilişkilerine vurulan bir darbe olarak nitelerken, diğer yandan söz konusu ithalat ürünlerinin Güney Kore’de üretilebilmesi için çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.