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Korona Virüs ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı
Korona Virüs

ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

ABD, ülkeye gelen yolcuların uçuş öncesi Covid-19 testi yapma zorunluluğunun kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 08:15:00 -
ABD, ülkeye girişlerdeki COVID-19 test şartını kaldırdı

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede alınan tedbirler çoğu ülke tarafından hafifletilirken, ABD yeni bir karar açıkladı.

Covid-19 test şartı kalktı

ABD tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz Kasım ayında alınan “korona virüs aşılama durumu fark etmeksizin tüm yolcuların ABD’ye seyahat etmeden 1 gün önce Covid-19 testi yapmaları tedbirinin” kaldırıldığı belirtildi.

İHA'nın haberine göre, yeni karara göre ABD’ye gelen tüm yolcuların Covid-19 testi yapma zorunluluğu kalktı. Açıklamada ayrıca, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin artık gerekli olmadığını da belirtildi.

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