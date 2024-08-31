ABD, Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini bildirdi... Pentagon: Gücümüz İran’ı etkiledi

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Pentagon'da görüştü.

Ukraynalı sivilleri ve kritik altyapıyı Rusya'nın saldırılarından korumak amacıyla hava savunmasının yanı sıra topçu mühimmat ve zırhlı araçlar gibi güvenlik yardımı önceliklerini görüşen bakanlar, ABD ve Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Austin, ABD'nin "özgür, güvenli ve egemen bir Ukrayna'ya" yönelik desteğini sürdüreceğini teyit etti.

İki bakan ayrıca, 6 Eylül'de ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılacak ve yaklaşık 50 müttefik ve ortağın Ukrayna'nın acil savaş ihtiyaçlarını görüşeceği Ukrayna Savunma Temas Grubu (UDCG) toplantısına değindi.

Tahran niye misilleme yapmadı... Pentagon: Gücümüz İran’ı etkiledi

Hürriyet’te yayınlan habere göre: Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, “Kesinlikle İran’ın hesaplamalarını nasıl yaptıkları konusunda etkili olduğumuzu düşünüyorum” dedi. Sözcüye göre İran’ın misilleme tehdidinden sonra ABD’nin bölgeye konuşlandırdığı ikinci uçak gemisi USS Abraham Lincoln, savaş gemileri ve F-22 savaş uçakları, Tahran’ın hesaplarını bozdu. Singh, “Güçlerimizi korumak için bölgede olduğumuzu ve ihtiyaç duymamız halinde her zaman İsrail’in savunmasında yanında duracağımızı söyledik. Bunun İran’ın hesaplarını etkileyip etkilemediği konusuna gelince... Bence karar süreçlerini etkiledi” dedi.

‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ’

Hizbullah’ın geçtiğimiz hafta İsrail’e yaptığı misillemenin büyük bir çatışmaya dönüşmemesi sonrası İran’ın da saldırısını kısıtlı tutup tutmayacağının gündemde olmasını değerlendiren Singh, “Size söyleyebileceğim şey, kimsenin bölgesel bir savaş görmek istemediği. Biz ise kesinlikle istemiyoruz” dedi.

HAMAS LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, işgali altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde sürdürdüğü askeri operasyonda Hamas lideri ve iki militanını öldürdüğünü açıkladı. Ordu, Cenin kentindeki operasyon sırasında Visam Hazim’i vurarak öldürdüğünü belirtti. Açıklamada sınır polisinin Hazim’i bir araç içinde “yakalayıp etkisiz hale getirdiği” belirtildi. Öldürülen diğer iki kişinin ise Maysara Masharqa ve Arafat Amer olduğu ifade edildi. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Hazim’in Cenin kampının lideri olduğunu, Masharqa ve Amer’in de örgüt üyesi olduğunu doğruladı. Diğer yandan Batı Şeria’da son yirmi yılın en büyük operasyonlarından birini sürdüren İsrail ordusu, operasyonun başlamasından bu yana en az 19 Filistinliyi öldürdü.