ABD Ukrayna elçisinden yaptırım açıklaması!

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rusya Doğu Ukrayna'dan çıkıncaya kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptırımların devam etmesi konusunda yapılan toplantıdan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"Yaptırımları yerinde tutmamız önemli"

Volker, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara bağlı kalması gerektiğini, çünkü Rusya'nın Doğu Ukrayna'dan çekilmediğini söyledi.

Doğu Ukrayna'daki çatışmaların çözülmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Volker, "Rusya'nın kendi kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmediği veya gerçekten çatışmayı çözmek için herhangi bir adım atmadığı göz önüne alındığında, yaptırımları yerinde tutmaya devam etmemiz çok önemli" dedi.

Washington ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar varlıkların dondurulması ve seyahat yasaklarını içeriyor.

Doğu Ukrayna'da Ukrayna kuvvetleri ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'ten beri yaşanan çatışmalar yüzünden 10 binden fazla kişi öldürüldü.