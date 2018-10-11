0553 313 94 23

ABD Ukrayna elçisinden yaptırım açıklaması!

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Belçika'da yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımların devam etmesi gerektiğini bildirdi.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:33
ABD Ukrayna elçisinden yaptırım açıklaması!

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'ya uygulanan yaptırımların Rusya Doğu Ukrayna'dan çıkıncaya kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin Ukrayna özel temsilcisi Kurt Volker, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB yetkilileriyle yaptırımların devam etmesi konusunda yapılan toplantıdan sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"Yaptırımları yerinde tutmamız önemli"

Volker, Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara bağlı kalması gerektiğini, çünkü Rusya'nın Doğu Ukrayna'dan çekilmediğini söyledi.

Doğu Ukrayna'daki çatışmaların çözülmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Volker, "Rusya'nın kendi kuvvetlerini Ukrayna'dan çekmediği veya gerçekten çatışmayı çözmek için herhangi bir adım atmadığı göz önüne alındığında, yaptırımları yerinde tutmaya devam etmemiz çok önemli" dedi.

Washington ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar varlıkların dondurulması ve seyahat yasaklarını içeriyor.

Doğu Ukrayna'da Ukrayna kuvvetleri ve Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında 2014'ten beri yaşanan çatışmalar yüzünden 10 binden fazla kişi öldürüldü.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:33
  1. ABD Ukrayna elçisi
  2. Kurt Volker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    1. Şarkıcı Tuba Ergüzel intihar mı etti?
    2. Silah ruhsatsız çıkarsa Arda ne kadar..
    3. Öğrenci servisi su kanalına düştü: 3..
    4. DGS başvuruları hangi tarihlerde..
    5. Duruşma öncesi Brunson'a dikkat çeken..
    6. Ordu’da suya yüzde 10 indirim geldi
    7. İnanılmaz süt yalanları
    8. Ev satın alırken...
    9. RTÜK üyesi Ersoy'a trafikte çirkin..
    10. İlk yerli otomobil VEO’nun tasarımı..
    11. 7 bin bekçi alımı sınav konuları 2018
    12. Fransız devinden Türkiye açıklaması:..
    13. Diyarbakır'da silahlı saldırı: 2 kişi..
    14. 'Su ile ilgili çalışmalarımızla..
    15. Amerika borsası düşüşle açıldı
    16. Amasya merkezli silah kaçakçılığı..
    17. Öğrenci servisi ile çarpışan..
    18. A Milli Takım, Rize'de sahneye çıkıyor!
    19. Bekçilik sınav giriş belgesi açıklandı..
    20. Kastamonu'da karşı şeride geçti ölüm..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!