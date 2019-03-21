ABD bombardıman uçakları Rus jetleri tarafından savuşturuldu! Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde Rus hava sahasına yaklaşan ABD'nin bombardıman uçağı B-52'nin Rus jetleri tarafından uzaklaştırdığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi üzerinde Rus hava sahasına yaklaşan ABD'nin bombardıman uçağı B-52'nin, Rus jetleri tarafından uzaklaştırdığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından olay anına ait olduğu belirtilen bir video da yayımlandı.

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