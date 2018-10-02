ABD uçağında ırkçı yolcu rezaleti! Kapat deyince...

Bir kadın yolcu ırkçı hakaretleri yüzünden uçaktan atıldı. Olay anını başka bir yolcu cep telefonuyla görüntüledi.

Sehpanızı kapatın deyince...

Pazar günü Chicago'dan Houstan'a giden uçakta yaşananlar şöyle gerçekleşti;

Kabin ekibinden bir kişi uçak havalanırken yolcuları kontrol etmeye başladı. Kadın yolculardan birinin önündeki sehpanın açık olduğunu gören kabin memuru kadını uyardı ve sehpayı kapamasını istedi. Kadın yolcu bir anda ayağa kalktı ve ırkçı hakaretlerde bulundu. Yaşananları diğer yolcular cep telefonuyla kaydetti.

Uçaktan atıldı

Sinirli yolcu hemen uçaktan atıldı. Uçak 1 saat rötarlı kalkış yapmak zorunda kaldı.