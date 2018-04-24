Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'ABD Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmek için...'

National Interest dergisi, Pentagon'un Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmek için Rusya'yı Türklere sürekli kötülediğini yazdı.

24 Nisan 2018 Salı 12:32
'ABD Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmek için...'

National Interest dergisinde yer alan Dave Majumdar imzalı makalede, Pentagon’un Türkiye’yi S-400 almaktan vazgeçirmek için Rus hava savunma sistemlerine gölge düşürmeye çalıştığı belirtildi.

Makalede şu ifadeler yer aldı:

"Pentagon müttefiklerle Suriye’ye düzenlenen bombardıman sırasında tüm füzelerin hedefe ulaştığını belirtti. Pentagon Sözcüsü Dana White, 'Rusya yapımı hava savunma sistemleri tamamen etkisiz kaldı. Rusya ve rejim sistemlerinin ne kadar etkisiz olduğunu bir kez daha gösterdi' dedi."

Makalede ABD Genel Kurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie’nin bombardıman sırasında sistemlerin aktif olduğunu ancak saldırılarla ilgilenmediği yönündeki sözlerine de yer verildi.

Yazar, Washington’ın Rus yapımı sistemlerin etkisiz olduğunu savunurken müttefikleriyle birlikte hayalet uçak ve hayalet kruz füzelerine milyarlarca dolarlık yatırım yapmasının birbirine çelişen iki durum olduğuna da dikkat çekti:

"Rusya yapımı savunma sistemleri faydasızsa, bunun mantığı ne? Çin bile çoğunlukla Moskova’nın silahlarını kopyalıyor. Gelecek güvenlik ve savunmaya yönelik senato toplantısında bütçe harcamalarını haklı çıkarmak için Pentagon yetkililerinin S-300, S-400 ve diğer savunma sistemlerinin teşkil ettiği tehlikelerden bahsedecek, bunu bekleyin. Döngü yeniden başlayacak."

ABD, İngiltere ve Fransa 14 Nisan’da Suriye’ye 103 füze fırlatmıştı. 73’ü, Suriye’de bulunan Rus savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Ancak ABD, tüm füzelerin hedefe ulaştığını ileri sürüyor.

Kaynak: Sputnik

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 12:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı...
    1. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
    2. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
    3. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
    4. İşte haftanın emlak ajandası!
    5. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
    6. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
    7. e-Devlet'ten yeni hizmet!
    8. Boynuna ip bağlayıp linç ettiler (VİDEO)
    9. AKPM'den Türkiye'ye küstah 'seçim'..
    10. Turistler Safranbolu'ya akın etti
    11. Doğaseverlerin uğrak mekanı: Ihlara..
    12. Şanlıurfa'da turizm yoğunluğu otelleri..
    13. Fatih Terim kararını verdi! Süper Lig..
    14. Darbe girişimine dair şok eden..
    15. Erdoğan'dan milli para açıklaması
    16. CHP'nin İP'iyle kuyuya inen vekillere..
    17. 'ABD Türkiye'yi S-400'den vazgeçirmek..
    18. Akşener ve Karamollaoğlu görüşmesi..
    19. Transferde sürpriz hamle! Beşiktaş'a..
    20. "Fırat"ın incisi turizmde iddialı
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!