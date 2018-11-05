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ABD'nin Türkiye'yi muaf tutması sonrası dolar düşüşe geçti

Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik uygulanacak ambargodan muaf tutulacak 8 ülke arasında Türkiye'nin de olduğunu açıklamasının ardından hızla düşüşe geçen dolar 5.40 seviyelerine geriledi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:36
ABD'nin Türkiye'yi muaf tutması sonrası dolar düşüşe geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran'a yönelik yaptırımların ikinci bölümüne ilişkin listeyi açıkladı.

Pompeo yaptığı açıklamada 50 İran Bankası, İran Hava Yolları,İran atom enerjisi ve 23 iştiraki ile 700'den fazla iranlıyı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Pompeo açıklamasında yaptırımlardan muaf tutulacak 8 ülkeyi de açıkladı. İran yaptırımlarından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke muaf tutulacak.

Diğer 7 ülke ise şöyle; Hindistan, Çin, Tayvan, Japonya, Güney Kore, İtalya ve Yunanistan.

5.40'a geriledi

Pompeo'nun muaf tutulacak ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu açıklaması piyasaları da hareketlendirdi. Gün içerisinde 5.47 seviyelerine kadar çıkan dolar açıklama sonrasında 5.40 seviyelerine doğru hızla geriledi. Euro ise 6.16 seviyeleri gördü.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:36
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