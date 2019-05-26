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Sadece 60 km uzaklıkta! ABD'den Türkiye'nin burnunun ucuna tehlikeli sevkiyat

Suriye kuzeyi ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi kuşatma altına almak isteyen ABD, şimdi de Yunanistan’ın liman kenti Dedeağaç’ta "tehlikeli" adımlar atıyor. Türkiye'ye sınırına sadece 60 km uzaklıkta bulunan kente 700 zırhlı araç ve 2 bin askeri sevk eden ABD'nin bu olağanüstü sevkiyatla ne amaçlandığı merak konusu.

26 Mayıs 2019 Pazar 06:59
Sadece 60 km uzaklıkta! ABD'den Türkiye'nin burnunun ucuna tehlikeli sevkiyat

Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’yi çevrelemeye çalışan ABD ve müttefikleri, şimdi de Doğu Akdeniz-Ege merkezli büyük kuşatmaya hız verdi. Arama/sondaj çalışmalarını sürdüren Türkiye bölgede tüm gücüyle bayrak gösterirken ‘Türkiyesiz Doğu Akdeniz’ isteyen ABD, İngiltere, Fransa ve İsrail başta olmak üzere birçok ülke bölgeye olağanüstü boyutlarda yığınak yapıyor. Doğu Akdeniz’deki savaş gemisi sayısı 200’ü aştı. Son 2 yılda Romanya ve Bulgaristan’daki askeri üsleri büyütüp buraları gelişmiş füzeler ve ek personelle tahkim eden ABD, şimdi de Yunanistan’daki varlığını güçlendiriyor.

700 zırhlı 2 bin asker

Doğu Akdeniz’de Mısır, İsrail, Yunanistan bloğuyla ittifak yapan ABD, Türkiye’yi karadan da çevrelemek istiyor. Türkiye’ye sadece 60 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeağaç’a ‘tatkibat’ bahanesiyle Avrupa’nın değişik ülkelerinden zırhlı araçlar ve askerler gönderildi. Atina’daki ABD Büyükelçiliği, ülkeye toplam 700 civarında zırhlı araç ve ekipman sevk edildiğini duyurdu. Yunan basını ise Dedeağaç’a 2 bin ABD askeri yollandığını yazdı.

Yunanlılar, Girit ve Suda Körfezi’nin ardından Edirne’nin dibindeki Dedeağaç’ı da ABD askerlerine açtı.

Dedeağaç’a radar sistemi

Uzun süredir Dedeağaç’taki limanı askeri kullanıma açmak ve genişletmek için çalışmalar yürüten Amerikalılar, bölgeye yeni nesil radar sistemi kurma kararı almıştı. Meriç bölgesiyle kuzey Ege adalarını tarayabilecek, hava ve karadan ses ve görüntü tespiti yapacak kapasitedeki radar sistemi faaliyete geçtiğinde Boğazlardaki hareketliliğin her an gözlemlenebileceği belirtiliyor. Toplanan veriler önce Dedeağaç Limanı’ndaki merkeze ardından da Atina ve ABD karargahlarına aktarılacak.

Çıkarma gemileri bölgede

Pentagon’un bölgedeki varlığı bununla da sınırlı değil. Petrol devi ExxonMobil’in araştırma gemilerine eşlik etmek için çok sayıda savaş gemisi Doğu Akdeniz’de bayrak gösteriyor. ABD’nin üç adet çıkarma gemisi ile 2500 kişilik mürettebata sahip donanma keşif birimini de bölgede konuşlandırdığı kaydediliyor. Gemilerde Cobra helikopterleri, savaş uçakları ve karadan havaya füzeler bulunuyor.

İsrail bizi gözetleyecek

Ege’de radar konuşlandıran tek ülke ABD değil. Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın müttefiki İsrail de Girit Adası’na radar sistemi inşa etmeye başladı. Yunan ve İsrail basınına göre ‘The Long Horizon’ adlı sistem iki ülkeye de Doğu Akdeniz havzasını gözlemleme imkânı tanıyacak. Bu sistemle İsrail, Türk ordusunun Doğu Akdeniz’deki tüm hareketlerini yakından takip edecek.

İngiltere’den 121 uçak

Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde askeri varlığı yıllar öncesine dayanan İngiltere ise buradaki askeri üslerini aktif hale getirdi. İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı önceki gün ilk kez Norfolk’taki Marham Üssü’nden havalanarak Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’ne indi. İngiltere Hava Kuvvetleri, sonbahara kadar üslere toplam 121 adet F-35B tipi savaş uçağı sevk edileceğini duyurdu.

Fransızlar da kıbrıs’ta

Akdeniz’deki enerjiye çöreklenmek isteyen Fransa da geçtiğimiz hafta kritik bir adım attı. Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa’ya deniz üssü verilmesine ilişkin bir anlaşma imzaladı. 6 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan askeri anlaşmanın ilk etabı için Fransız uzmanlar deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko bölgesinde çalışmalara başladı. Basına sızan 9 maddelik anlaşmaya göre deniz üssü ‘ileri operasyonel menzilli’ nitelikte olacak. Ayrıca Fransız donanması, Türkiye’nin Rum sözde parsellerinde faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi Total’e yönelik olası müdahalelerini göğüsleyecek. Paris bunun yanında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ait gemilerin modernizasyonuna yardımcı olacak.

BAE-Mısır da koalisyonda

Türkiye karşıtı koalisyonun diğer ayağını da Körfez’in çıbanbaşı ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır oluşturuyor. Rum Yönetimi ve Yunanistan’la Türkiye karşıtı birçok askeri ve ticari anlaşmaya imza atan iki ülke, geçtiğimiz nisan ayında Ege ve Doğu Akdeniz’in kesişim noktası Mora yarımadası sathında düzenlenen tatbikata katılmıştı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 06:59
  1. Edirne
  2. abd
  3. Türkiye
  4. dedeağaç
  5. Yunanistan
  6. sevkiyat
  7. kıbrıs

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